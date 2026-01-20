Tusk nieobecny w pracy. "Ma kilka dni wolnego z wnukami"

We wtorek odbyło się posiedzenie rządu, które poprowadził wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz.

Tusk nieobecny na posiedzeniu rządu. "Ma kilka dni wolnego"

Na konferencji prasowej rzecznik rządu, Adam Szłapka, tłumacząc nieobecność premiera podczas posiedzenia Rady Ministrów, przyznał, że „pan premier Donald Tusk, ale jest normalnie w kontakcie z ministrami”. – W czwartek uczestniczy w posiedzeniu Rady Europejskiej – przekazał.

Adam Szłapka podkreślił, że „w czwartek będzie szczególne posiedzenie Rady Europejskiej, które zwołał przewodniczący Antonio Costa”. – Pan premier oczywiście weźmie w tym posiedzeniu udział. Pan premier także, z tego co wiem, rozmawiał z prezydentem Karolem Nawrockim. Tak że są w kontakcie, ale przepisy tutaj są jasne. Rada Ministrów, ewentualne podpisanie, potem procedura ratyfikacji, a takiej decyzji jeszcze nie ma – tłumaczył.

Szczyt Rady Europejskiej. Tusk weźmie udział

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej rozpocznie się w czwartek o godz. 19:00. Przywódcy państw członkowskich wezmą w nim udział osobiście. Tematem szczytu są groźby prezydenta USA Donalda Trumpa w sprawie nałożenia ceł na kraje pomagające Grenlandii.

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa w niedzielę wieczorem poinformował, że po konsultacjach z państwami członkowskimi zdecydował o zwołaniu nadzwyczajnego szczytu, by skoordynować dalsze działania Unii Europejskiej wobec USA.

Podkreślił, że państwa Wspólnoty wspierają Danię i Grenlandię, solidaryzują się z nimi. Poza tym dodał, że państwa UE zgodnie oceniają, że cła, którymi grozi prezydent USA Donald Trump, osłabiłyby stosunki transatlantyckie.

Antonio Costa poinformował, że UE jest gotowa do obrony przed wszelkimi formami przymusu.

