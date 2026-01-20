Zmiany w programie 800 plus. Koniec z dotychczasowymi zasadami

Świadczenie wychowawcze 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziców bądź opiekunów prawnych. Program "Rodzina 800 plus", realizowany od 1 kwietnia 2016 r., stanowi wsparcie rodzin w częściowym pokryciu wydatków związanych z wychowywaniem dziecka.

Od 1 stycznia 2024 r. wysokość świadczenia wynosi 800 zł miesięcznie (wcześniej 500 zł). Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Program "Rodzina 800 plus" gwarantuje comiesięczne wsparcie na każde dziecko, co w skali 18 lat daje nawet 172 800 zł.

Resort szykuje zmiany przepisów

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej chce uprościć proces obsługi programu. Obecnie rodzice, którzy otrzymują świadczenie muszą co roku składać nowy wniosek o jego przyznanie. Okres rozliczeniowy trwa od 1 czerwca do 31 maja następnego roku. Aby zachować ciągłość wypłat, trzeba pamiętać o wypełnieniu wniosku i przesłaniu go do 30 kwietnia każdego roku.

Zgodnie z zaproponowanymi zmianami, raz złożony wniosek byłby odnawiany automatycznie, bez konieczności działania ze strony rodziców. Resort wyjaśnia, że celem zmian jest "uproszczenie i usprawnienie procesu przyznawania świadczeń z tytułu opieki nad dziećmi poprzez wprowadzenie mechanizmu automatycznego odnawiania prawa do świadczeń na kolejne okresy wypłaty świadczeń, bez konieczności składania przez rodziców lub opiekunów nowych wniosków każdego roku”.

Nowy mechanizm będzie funkcjonował w oparciu o raz złożone dane dotyczące dziecka. Rodzice będą mogli w każdej chwili dokonać niezbędnych aktualizacji.

Ministerstwo Polityki Społecznej proponuje, aby Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w drugiej połowie 2026 roku. Nowe przepisy prawdopodobnie wejdą zatem w życie w 2027 roku.

