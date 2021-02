Puda: Pokolenie dobrobytu jest coraz słabsze i pokazała to pandemia. Tu wygrywa wieś

Grzegorz Puda mówił o wzywaniach, jakie stoją przed jego resortem w kontekście polityki i funduszy UE. – Dotychczas z polityki spójności na wieś, gdzie mieszka przecież ok. 40 proc. ludzi i zajmuje ponad 90 proc. powierzchni Polski, trafiło tylko nieco ponad 10 proc. środków. To jest wyzwanie również, a może przede wszystkim dla ministra rolnictwa. Z tym wyzwaniem moi poprzednicy również nie potrafili sobie poradzić – podkreślił minister.

Według polityka, potrzebne jest kształtowanie szacunku dla polskiej wsi i polskich rolników. Zdaniem Pudy, takiego szacunku brakuje obecnie szczególnie wśród młodych.

– Konieczne też jest budowanie takiej świadomości społecznej na temat rangi zawodu rolnika, na temat rangi zawodu młodego rolnika. Warto powiedzieć, że to mleko nie bierze się z kartonu, jak wiele młodych ludzi w miastach do dzisiaj uważa. To pokolenie dobrobytu, tak często wychowywane bez wartości, jest coraz słabsze i pokazała to pandemia. Tu szanowni państwo wygrywa wieś. Tych dzieci w tych szkołach, dzieci w rodzinach rolniczych uczone są pracy, odpowiedzialności, obowiązkowości, są, można powiedzieć, dużo bardziej odporne na stres, dużo bardziej zaradne i są zdrowsze. Efekt jest taki, że to właśnie one będą kiedyś będą tymi najbardziej pożądanymi kandydatami na rynku pracy – wskazał gośc TVP Info.

