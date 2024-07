"Dziękujemy, ale nie potrzebujemy". Propozycja Giertycha bez poparcia Lewicy

12 lipca Sejm odrzucił projekt nowelizacji Kodeksu karnego zakładający depenalizację i dekryminalizację aborcji. Za przyjęciem projektu Lewicy opowiedziało się 215 posłów, przeciwko było 218, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Propozycji tej, mimo partyjnej dyscypliny, nie poparł Roman Giertych. Poseł KO znajdował się na sali plenarnej, jednak nie wziął udziału w głosowaniu. Tłumacząc decyzję w tej sprawie ostro skrytykował projekt, określając go jako niechlujny, nierozsądny, a w niektórych punktach wręcz groźny dla kobiety.

– Temat aborcji prędzej czy później rozwali koalicję. Tu nie ma żartów. Musimy znaleźć kompromis – podkreślił w rozmowie z Gazeta.pl.

Aby nie dopuścić do tego, poseł wyszedł w poniedziałek z własną propozycją w tym temacie. W myśl przygotowanego przez niego projektu, przerwanie ciąży do 12. tygodnia ciąży było ścigane tylko w przypadku, jeśli wniosek taki złoży sama kobieta, która poddała się zabiegowi.

Kotula: Giertych chce dziś grać rolę "rozjemcy"

Sprawę komentuje lewicowa minister Katarzyna Kotula, która nie szczędzi posłowi słów krytyki.

"Przeciwnik praw kobiet, który stchórzył w głosowaniu w sprawie częściowej depenalizacji aborcji, chce dziś grać rolę “rozjemcy”. Dziękujemy, ale nie potrzebujemy. Wiemy co jest, a co nie jest, dziś możliwe do przegłosowania, a proponowana przez nas ustawa, po naniesionych poprawkach – to coś za czym konserwatyści, w zgodzie z własnym sumieniem, mogli spokojnie zagłosować. Chyba że pod maską “demokraty”, który używa haseł o praworządności i konstytucji jako zasłony dymnej, kryje się religijny fundamentalista i zwolennik zakazu aborcji, który nie jest w stanie wznieść się w działaności politycznej ponad własną przeszłość jako szefa i twórcy młodzieży wszechpolskiej" – napisała Kotula.

Następnie minister poradziła Giertychowi, aby zajął się rozliczaniem "swoich eks kolegów z prawicowych rządów".

