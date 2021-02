Posłanka KO zakażona. Kilka dni temu uczestniczyła w protestach

twitter

"Niestety pandemia dopadła także i mnie. Mam pozytywny wynik testu, zaczynam kwarantannę. Dbajcie o siebie!" – przekazała poseł na Twitterze.

Pod jej twittem pojawiły się wpisy innych polityków oraz dziennikarzy, którzy życzyli jej powrotu do zdrowia.

Internauci przypominają, że w ostatni piątek posłanka uczestniczyła w manifestacjach Strajku Kobiet. Tracz sama się chwaliła udziałem w masowych protestach na swoim Facebooku. "Dziś wspólnie przemaszerowaliśmy przez Stare Miasto we Wrocławiu solidarni z Warszawą. Prawa kobiet, nasze prawo do wyboru to nasza wspólna sprawa, a solidarność jest naszą siłą" – pisała wówczas.

