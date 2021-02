Premier: Czyste powietrze to nasza przyszłość

"Dziś pierwsze efekty pracy nowego pełnomocnika Bartłomiej Orzeł - przekazujemy dodatkowe 100 milionów złotych na promocję, konsultacje i tworzenie punktów informacji programu czystego powietrza w samorządach" – czytamy we wpisie opublikowanym przez premiera na Facebooku.

"Już teraz z programu korzysta 200 tysięcy gospodarstw domowych. Dotacja do wymiany pieca może sięgać kwoty do 37 tysięcy złotych. Tylko w ostatnim miesiącu złożono ponad 11 tysięcy wniosków o dofinansowanie. Zależy nam, żeby do 2029 roku w program zainwestować 100 miliardów złotych" – wskazuje szef rządu.

Mateusz Morawiecki zaznacza: "Czyste powietrze to nasza przyszłość. Dzięki realizacji tego programu pokazujemy, że możemy skutecznie współpracować ponad politycznymi podziałami".

