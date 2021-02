"Czas skończyć ten teatr hipokryzji". Bezlitosne wystąpienie Jakiego w PE

Parlament Europejski po raz kolejny opowiedział się za wstrzymaniem budowy Nord Stream 2. Wyrażając zaniepokojecnie budową gazociągu, eurodeputowani zwrócili uwagę na płynące z niej zagrożenia polityczne, gospodarcze i związane z bezpieczeństwem. Wskazali także na zwiększenie zależności Europy od rosyjskiego gazu i zagrożenie dla rybku wewnętrznego. Podkreślono, że jest niezgodny z polityką energetyczną Unii Europejskiej, jak i jej strategicznymi interesami.

Sastysfakcji ze stanowiska PE nie kryje europoseł PiS Patryk Jaki. Polityk przypomniał za pośrednictwem mediów społecznościowych swoje wystąpienie na forum Europarlamentu. "Mój mocny wkład w debatę" – podkreślił na Twitterze.

Czas skończyć ten teatr hipokryzji. Otóż w słowach potępiacie Putina i wszystko, co robi. To znaczy próbuje oróć swoich oponentów. wsadza ich do więzienia, napada na sąsiadów, tworzy totalitarny system, który niszczy wolność swoich obywateli. A jednak, kiedy przychodzi do działania to robicie coś całkowiecie odwrotnego – mówił Patryk Jaki.

Eurodeputowany podkreślił, że kiedy przychodzi do działania to buduje się z Władimirem Putinem Nord Stream 2, który nie tylko niszczy europejskie wartości i europejską solidarność, ale i tworzy prezydentowi Rosji narządzie szantażu wobec innych państw. – A do tego szef europejskiej dyplmacji demonstracyjnie jedzie do Moskwy w czasie, kiedy skazywany jest Nawalny – dodał.

Kończąc Patryk Jaki zaapelował: „Pora się zdecydować Europo! Albo wspieracie wartości takie jak solidarność, wolność ilbo interesiki Putina. Droga Europo! Dość tych teatralnych gestów - wstrzymajcie Nord Stream 2 albo przestańcie nam wreszcie mówić o wartościach. Czyny a nie słowa, droga Europo!”.

