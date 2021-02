Poseł KO dołączy do partii Hołowni? Zagadkowy komentarz

Serwis Onet podał w czwartek nieoficjalne informacje, w myśl których szeregii Polski 2050 zasilić ma poseł Koalicji Obywatelskiej Tomasz Zimoch. Wcześniej do partii Szymona Hołowni dołączyli Hanna Gill-Piątek z Lewicy oraz Joanna Mucha z KO. Do Polski 2050 przeszedł także Jacek Bury, senator Koalicji Obywatelskiej.

O komentarz do doniesień Onetu poprosił posła serwis o2.pl. – Dzisiaj jestem nadal posełem klubu KO. Bezpartyjnym. By wygrać w wyborach z PiS, trzeba poszerzać elektorat, dlatego powstała KO. I warto, by szefostwo klubu o tym nie zapominało – podkreślił Zimoch . Parlamentarzysta stwierdził ponadto, że jeśli zasady się zmieniły, to trzeba posłów o tym informować.

– A co do transferów... niezmiennie powtarzam, że one lubią ciszę – dodał.

Tomasz Zimoch został wybrany na posła IX kadencji w 2019 z okręgu łódzkiego. Były komentator sportowy mocno krytykował swoich kolegów z partii po sierpniowych głosowaniach w sprawie podwyżek dla parlamentarzystów.

