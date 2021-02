Halicki wywołał ostry spór w Platformie. Poszło o aborcję

Serwis Interia ustalił wczoraj, że grupa konserwatywnych posłów sprzeciwia się rekomendacji zespołu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, który prawdopodobnie zaproponuje liberalizację prawa aborcyjnego. W stanowisku polityków, do którego dotarł serwis, przedstawiono dwa postulaty: sprzeciw wobec aborcji na życzenie oraz propozycję przeprowadzenia referendum w tej sprawie.

"Podpisuję się pod tym stanowiskiem. W całości. Tak dla referendum, tak dla przepisów z 1993 i tak dla wolności światopoglądowej w PO. Nie dla skrętu w lewo" – napisał na Twitterze Jakub Dudek.

Pod tym postem pojawił się komentarz Andrzeja Halickiego, który wywołał burzę w szeregach Platformy Obywatelskiej.

"Ja też i pewnie większość z nas. To nie jest stanowisko zbuntowanego skrzydła tylko środka i większości PO" – napisał europoseł, czym naraził się na liczne akataki kolegów z PO.

"Ideologię trzymajcie z dala od nas"

"Prosimy nam, kobietom, nie narzucać tego, co możemy a czego nie możemy. Ideologię trzymajcie z dala od nas. Zwłaszcza, że nikt nie zabrania Wam stosowania jej we własnym życiu" – napisała oburzona Agnieszka Pomaska.

"Absolutnie się nie zgadzam z listem konserwatystów chwalących rzekomy „kompromis” z ‘93r. Żyjemy w XXI w. i mamy prawo do świadomego macierzyństwa-to prawo nie tylko do opieki ginekologicznej, antykoncepcji, edukacji seksualnej, lecz również do terminacji ciąży" – skomentowała Kamila Gasiuk-Pihowicz.

Jeden z najostrzejszych komentarzy w stronę Andrzeja Halickiego padł ze strony Barbary Nowackiej, która wprawdzie nie jest w PO, ale jest posłanką Koalicji Obywatelskiej.

"Beznadzieja i obłuda zgrywać europejczyka w PE gdy jest się za średniowieczem dla Polek w kraju" – napisała, publikując zdjęcie transparentu Strajku Kobiet: "Uprzejmie prosimy uciekać prędziutko".

Na jej tweet zareagowała zdecydowanie Joanna Kluzik Rostkowska z PO, która stanęła w obronie Halickiego.

"Halo! Jestem zwolenniczką legalnej, bezpiecznej aborcji do 12 tyg (plus edukacja, antykoncepcja, in vitro) ale – szanując nasz koalicyjny klub – nie zgadzam się by ktoś mówił do @AndrzejHalicki ze ma spadać (eufemizm). To jakieś dziwne, nowe obyczaje" – skomentowała.

