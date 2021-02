"To zły znak". Poseł PiS o dymisji Kowalskiego

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski funkcję wiceministra aktywów państwowych sprawował od grudnia 2019 roku. Był również pełnomocnikiem rządu ds. reformy nadzoru właścicielskiego nad spółkami Skarbu Państwa.

– Dyskusja na temat polskiego węgla sprowadzona została do wyznaczenia dat zamykania kopalń. Nie rozmawiamy o tym problemie szerzej, w kontekście bezpieczeństwa kraju. Janusz Kowalski prezentował, podobnie jak ja, w tej sprawie – mówi Wesoły w rozmowie z Onetem.

– Z punktu widzenia dyskusji i dialogu na temat sposobu i metod transformacji na Śląsku, w kontekście przemian energetycznych w kraju, to zła informacja. Pan minister Kowalski będąc w rządzie reprezentował w tym temacie odmienne zdanie. Wnosił w dyskusję na szczeblu rządowym równowagę. Myślę, że to zdrowa sytuacja, kiedy mamy ludzi odważnych, którzy potrafią powiedzieć i wskazywać na zagrożenia przy wyznaczaniu kierunków. Jeśli w Zjednoczonej Prawicy nie ma miejsca na formułowanie odmiennych poglądów, to jest zły sygnał i zły znak – podkreśla poseł PiS.

"Polityka Energetyczna Polski do korekty"

Marek Wesoły podobnie jak Janusz Kowalski krytycznie ocenia dokument ws. polityki energetycznej Polski do 2040 roku. Poseł uważa, że strategia powinna zostać skorygowana.

– Węgiel jeszcze przez długie lata będzie dla nas bardzo ważny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. W ramach twardych negocjacji w Unii Europejskiej musimy domagać się odpowiedniego traktowania tego surowca, bo obowiązujący dziś kurs powoduje, że mamy z naszym węglem problem. To wina polityki UE, która ma jak najszybciej zmieść z powierzchni ziemi węgiel jako paliwo – mówi rozmówca Onetu.

