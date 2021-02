Dr Sutkowski: Jesteśmy na rozbiegu trzeciej fali. Niebezpieczeństwo czai się za drzwiami

Resort zdrowia podał w poniedziałek, że badania laboratoryjne potwierdziły 3890 nowych zakażeń koronawirusem. Tydzień temu były 2543 nowe przypadki, a dwa tygodnie temu badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u 2431 osób. Zmarło 45 chorych.

– Jest pewna tendencja, to nie jest bardzo duży jeszcze wzrost, ale od początku stycznia był spadek (...) potwierdzonych przypadków zakażeń i oczywiście zgonów, natomiast tutaj mamy i potwierdzone przypadki zakażeń i mamy mniej więcej podobną liczbę zgonów. I mamy także sytuację, w której mamy zajętych więcej miejsc szpitalnych i sytuację, w której mamy więcej osób pod respiratorem – wyliczył prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych.

Dr Sutkowski zwrócił uwagę, że nasi "południowi, zachodni" sąsiedzi mają poważny problem z dużą liczbą zachorowań, z kolei w Polsce – restrykcje są zmniejszone i co najmniej 10 proc. zachorowań w Polsce wywołuje brytyjski wariant koronawirusa.

– To daje obraz tego niebezpieczeństwa, które się czai za drzwiami i jesteśmy na rozbiegu trzeciej fali – ocenił. Wyraził nadzieję, że zachorowań będzie mniej, niż ubiegłej jesieni.

Luzowanie obostrzeń? "Cała Europa się generalnie zamyka"

Pytany o szacowane maksimum zachorowań w tej fali przyznał, że nie da się tego określić. – Nasze możliwości są w tym zakresie niewielkie – podkreślił.

W ocenie eksperta ciągle "słabo jest z odpornością populacyjną" ze względu na niewystarczającą liczbę szczepień.

Pytany o ewentualny powrót do szkół dzieci powiedział: – Wydaje mi się, że to wykluczone, żeby inne roczniki (od klas I-III szkół podstawowych – PAP) do szkół się wybrały. (...) Raczej bym tego nie rekomendował – zaznaczył. W jego ocenie nie jest to też najlepszy moment na odmrożenie innych branż. – Cała Europa się generalnie zamyka – dodał.

Zwrócił uwagę, że kluczowe jest przestrzeganie prostych zasad: noszenie maseczek czy zachowanie dystansu. Wiele osób jednak tego nie robi. –Tak jakbyśmy nie mogli wyjść poza ten gen nieufności do wszystkich ekspertów, władzy i ludzi, którzy się na tym znają i (...) to jest najgorsza nasza przywara w tym momencie, dlatego, bo mamy wtedy postawy zupełnie dekadenckie. Każdy uważa, że wie zdecydowanie lepiej, a już w grupie – to już na pewno – zauważył dr Sutkowski.

–Jeżeli nauka nie może grupować ludzi wokół siebie, to czarno to widzę. To jest najgorsze od samego początku polskiej pandemii, że nawet nauka – uniwersalne narzędzie dla każdego dobre, nie jest w stanie ludzi zachęcić do sięgnięcia po te narzędzie – podkreślił.

