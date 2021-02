Aktywistka przykleiła się do drzwi Kancelarii Sejmu. "Podejmujemy działania bezpośrednie"

"Nie zgadzamy się na bezczynności posłów i posłanek wobec katastrofy klimatycznej. Nie zgadzamy się na ignorowanie naszych żądań, w tym organizacji panelu obywatelskiego w sprawie powstrzymania katastrofy klimatycznej" – deklarują aktywiści w poście w serwisie Facebook, gdzie informując o akcji przed Kancelarią Sejmu.

twitter

W ramach protestu, jedna z działaczek ruchu Extinction Rebellion przykleiła się do drzwi Kancelarii Sejmu.

– Wczoraj właśnie tam, pod Sejmem, powiedzieliśmy, że to czas na bunt. Bo politycy ignorują to, że trwa katastrofa klimatyczna – tłumaczyła koleżanka aktywistki, wskazując w kierunku budynku Sejmu.

– My zwykli obywatele stwierdzamy, że trzeba coś z tym zrobić, bo to jest największy kryzys z jakim się teraz borykamy – podkreśliła kobieta i dodała: „Dlatego podejmujemy działania bezpośrednie, to jest czas na bunt”. – Metodami bezprzemocowego nieposłuszeństwa obywatelskiego reagujemy na bezczynność władzy – tłumaczyła dalej koleżanka aktywistki przyklejonej do drzwi.

Reakcja policji, internauci komentują

Na miejscu szybko pojawiła się policja, która odsunęła koleżankę aktywistki oraz przedstawicieli mediów od drzwi budynku.

Protest działaczki wywołał wiele komentarzy w mediach społecznościowych.

twittertwittertwitter

"Extinction Rebellion" to grupa określająca sie jako nie stosującą agresji inicjatywę obywatelskiego nieposłuszeństwa. Ich działania są wymierzone przeciw niszczeniu środowska naturalnego przez człowieka. Jako największe zagrożenie widzą ocieplenie klimatu. Ich zdaniem zmiany klimatyczne już niedługo doprowadzą do wyginięcia gatunku ludzkiego. Zwracają też uwagę na problem wymierania zwierząt i roślin, co będzie skutkowało zawaleniem się całego ekosystemu. Swoimi radykalnymi akcjami chcą zmusić rządy do zmiany priorytetów polityki.

Czytaj też:

Aktywistka przykleiła się do bramy MEN. Mosiński: Powinna zapłacić za akcję ratownicząCzytaj też:

"Jesteśmy jak zwolennicy Luthera Kinga, jak sufrażystki, jak Solidarność". Aktywiści zablokowali centrum Warszawy