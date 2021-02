"Widać w nim frustrację, poczucie utraty kontroli". Zandberg o słowach Kaczyńskiego

Dzięki głosom Solidarnej Polski przyjęto w czwartek wniosek w sprawie przekazania przez ministra kultury informacji na temat środków przyznanych z Funduszu Wsparcia Kultury (FWK). Za wnioskiem opowiedziało się 232 posłów z czego 17 z klubu PiS. Przeciwnych było 217 parlamentarzystów. Wstrzymały się dwie osoby, a osiem nie wzięło udziału w głosowaniu.

W ramach funduszu resort podległy Glińskiemu rozdzielił w ubiegłym roku kilkaset milionów złotych między podmioty zajmujące się działalnością muzyczną, teatralną i taneczną. Po tym, jak wokół listy beneficjentów FWK wybuchła burza, minister wstrzymał realizację wypłat i kazał je zweryfikować. Było o tym głośno w listopadzie.

Adrian Zandberg był dziś pytany w Polsat News, jak to jest głosować przeciw Zjednoczonej Prawicy razem z jej koalicjantem.

– To pytanie do Zbigniewa Ziobry o to, jak on się czuje w tej nowej sytuacji, kiedy głosuje przeciwko rozwiązaniom rządowym – powiedział. – To się pewnie będzie zdarzało – dodał.

Zandberg: Widać frustrację i poczucie utraty kontroli

Polityk Lewicy odniósł się również do opublikowanego dziś przez PAP wywiadu z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

– Jak czytam wywiad Jarosława Kaczyńskiego to widać w nim frustrację, poczucie utraty kontroli nad funkcjonowaniem obozu politycznego – ocenił Zandberg.

– Jeżeli ktoś musi udzielać takich wywiadów publicznie, to raczej nie pokazuje w ten sposób swojej siły. Nie jest tajemnicą, ze ta większość rządowa zależy w dużym stopniu z jednej strony od Zbigniewa Ziobry, a z drugiej od Jarosława Gowina – powiedział polityk.

Jak dodał, nie prognozuje załamania rządowej koalicji.

– Te środowiska polityczne skupia bardzo prosta wiedza o tym, że w chwili, kiedy się ostatecznie pokłócą to po prostu utracą władzę – stwierdził. – Będziemy widzieli takie przepychanki stale i będzie to stałym elementem krajobrazu – dodał Zandberg.

