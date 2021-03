Zdecydowana większość Polaków uważa się za patriotów

Wygląda na to, że dla Polaków przywiązanie do ojczyzny to wciąż istotna i aktualna wartość. Tak wynika z najnowszego sondażu.

Respondentom postawiono następujące pytanie: "Czy Pani/Pan osobiście uważa się za polskiego patriotę?". Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie portalu wPolityce.pl. Oto wyniki:

76 proc. badanych odpowiedziało twierdząco. 31 proc. respondentów wybrało odpowiedź „zdecydowanie tak”, a 45 proc. ankietowanych „raczej tak”.

Za patriotów nie uważa się zaledwie 13 proc. uczestników sondażu Social Changes. 5 proc. udzieliło odpowiedzi „zdecydowanie nie”, a 8 proc. „raczej nie”. 11 proc. ankietowanych nie może jednoznacznie stwierdzić, czy uważa się za patriotów. Grupa ta udzieliła odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

Najwięcej patriotów wśród wyborców Zjednoczonej Prawicy

A jak wygląda rozkład odpowiedzi w zależności od preferencji wyborczych? Widać, że patriotyzm to postawa szczególnie popularna wśród głosujących na obecną opcję rządzącą.

Za patriotów uważa się 94 proc. wyborców Zjednoczonej Prawicy (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska Porozumienie), 80 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej(Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni) i 78 proc. wyborców Polski 2050 Szymona Hołowni.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1076 osób w dniach od 19 do 22 lutego 2021 roku.

