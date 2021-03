Magazyn Śledczy: Dlaczego w tej sprawie milczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska?

Cuchnąca maź i śmieci w lesie. Urzędnicy przerzucający się odpowiedzialnością. Reporterzy „Magazynu śledczego Anity Gargas" na tropie śmierdzącego biznesu prowadzonego pod przykrywką ekologicznej działalności. Czy brak norm dla tzw. kompostu nieprzydatnego otwiera furtkę do „rekultywowania" gleby toksycznymi substancjami? Dlaczego w tej sprawie milczy Ministerstwo Klimatu i Środowiska? Co wiadomo o firmach, które otrzymały zgody na rekultywację takimi odpadami? Co naprawdę zawierają ładunki zwożone w ramach rekultywacji w Mirocinie? Dlaczego, mimo wielu kontroli WIOŚ, inspektorzy ani razu nie pobrali próbek odpadów do badania? Czy to możliwe, że stopień toksyczności ładunków badany jest „na oko"? Kto w nagłym trybie zmienił klasyfikację składowiska i wydał zezwolenie na przywóz kolejnych śmieci? „Magazyn Śledczy Anity Gargas" w czwartek o 21:55 w TVP1.

