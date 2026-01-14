Zełenski ogłasza stan wyjątkowy. "Sytuacja jest poważna"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że wprowadza stan wyjątkowy w ukraińskim sektorze energetycznym

Polityk zorganizował spotkanie w sprawie sytuacji nadzwyczajnej w ukraińskim sektorze energetycznym, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w Kijowie. – Skutki rosyjskich nalotów i pogarszających się warunków pogodowych są poważne. Ekipy remontowe, firmy energetyczne, służby komunalne i Państwowa Służba Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy nadal pracują całą dobę, aby przywrócić dostawy prądu i ogrzewania. Wiele kwestii wymaga pilnego rozwiązania. Dziękuję wszystkim zaangażowanym i za pracę z pełną wydajnością – powiedział prezydent.

Zełenski przedstawia działania

Wołodymyr Zełenski powiedział, że w pierwszej kolejności zostanie utworzony sztab kryzysowy, który będzie koordynować sytuację w Kijowie i będzie działać na stałe. W całym ukraińskim sektorze energetycznym zostanie wprowadzony stan wyjątkowy.

Pierwszy wicepremier i minister energetyki Ukrainy został wyznaczony do kierowania działaniami mającymi na celu wsparcie mieszkańców w tych warunkach oraz rozwiązywanie problemów praktycznych.

Po drugie, urzędnicy państwowi zintensyfikują współpracę w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu i dodatkowego wsparcia. Rząd wprowadzi maksymalną deregulację na czas trwania stanu wyjątkowego, aby przyspieszyć podłączanie zapasowych urządzeń energetycznych do sieci. – Trwają również prace nad znacznym zwiększeniem wolumenu importu energii elektrycznej na Ukrainę – wskazał Zełenski.

Po trzecie, prezydent Zełenski polecił rządowi przygotowanie przeglądu zasad godziny policyjnej na okres tak ekstremalnie mroźnej pogody. Mieszkańcy powinni mieć jak największy dostęp do ośrodków wsparcia, a firmy powinny mieć większe możliwości planowania swojej działalności w świetle sytuacji w systemie energetycznym.

Zełenski podkreślił wagę skoordynowanej współpracy instytucji państwowych, biznesu i wszystkich szczebli samorządu lokalnego.

