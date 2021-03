Jest data zakończenia szczepienia nauczycieli. Szef KPRM podał szczegóły

– Do 7 marca zakończymy szczepienie ponad 90 proc. nauczycieli - szkół podstawowych, średnich, wykładowców akademickich; ostatecznie do 14 marca proces szczepień tej grupy ma zostać zakończony – poinformował w czwartek szef kancelarii premiera i pełnomocnik ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Szef KPRM na konferencji prasowej przedstawił harmonogram szczepień przeciw COVID-19 w najbliższym czasie.

Dworczyk przekazał, że do najbliższej niedzieli, 7 marca, rząd planuje zakończyć szczepienie ponad 90 proc. nauczycieli - zarówno szkół podstawowych i średnich jak i wykładowców akademickich. Ostatecznie do 14 marca - jak dodał - proces szczepień tej grupy ma zostać zakończony.

Szczepienia grupy "0"

Szef kancelarii premiera zapowiedział ponadto, że w najbliższy poniedziałek, 8 marca, rozpoczną się dodatkowe szczepienia grupy zero. – Chcielibyśmy, żeby do 21 marca wszystkie osoby, które w grupie zero się znajdują, a jeszcze nie otrzymały szczepionki, zostały zaszczepione. Te osoby będą zaszczepione szczepionką firmy AstraZeneca – podkreślił Dworczyk. Głos w sprawie szczepienia medyków zabrał także w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu przedstawił bardzo ciekawe i ważne dane dotyczące tej grupy.

Dworczyk zapowiedział, że 10 marca rozpocznie się rejestracja grupy 1B, czyli pacjentów chorych przewlekle, a 15 marca rozpoczną się szczepienia dla tej grupy osób.

– 22 marca rozpoczną się szczepienia pacjentów w wieku 69 lat, potem w kolejnych dniach zaczną być sczepione kolejne roczniki – dodał Dworczyk.

29 marca - jak kontynuował - rozpoczną się szczepienia grupy 1C. – W pierwszej kolejności będą to osoby, które przez swoją pracę stykają się na co dzień z osobami chorymi lub mogą mieć z nimi potencjalny kontakt. Tygodniowo będziemy na tę grupę przeznaczać 32 tys. dawek szczepionki firmy AstraZeneca, czyli jest to mniej więcej 2 tys. szczepionek na jedno województwo – podał szef KPRM.

Szczepienia w Polsce

W Polsce wykonano dotąd 3 619 316 szczepień przeciw COVID-19, z czego 1 281 179 drugą dawką. Po iniekcjach zgłoszono 3 872 niepożądanych odczynów, w większości łagodnych.

Od 27 grudnia ub.r., gdy rozpoczęły się w Polsce szczepienia, zutylizowano w sumie 4932 dawek.

Do Polski trafiło już 4 466 360 dawek, w tym 4 215 410 dostarczono do punktów szczepień.

