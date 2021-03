"Polska młodzież musi wiedzieć, czym jest prezerwatywa". Nowicka złożyła projekt o obowiązkowej edukacji seksualnej

"Edukacja seksualna jest ważna tak samo jak matematyka czy chemia. Składamy projekt ustawy o obowiązkowej edukacji seksualnej!" – poinformowano na Twitterze Lewicy.

"Polska młodzież musi wiedzieć, czym jest prezerwatywa"

Podczas konferencji prasowej Wanda Nowicka, która złożyła projekt ustawy o obowiązkowej edukacji seksualnej podkreślała, że wiedza na tematy dotyczące seksualności jest dla młodzieży tak samo ważna, jak inne obowiązkowe przedmioty szkolne.

– Polska młodzież musi wiedzieć czym jest prezerwatywa i jak ją stosować. Polska młodzież musi wiedzieć czym jest owulacja i kiedy można zajść w ciążę. Polska młodzież musi wiedzieć, czym jest pigułka antykoncepcyjna i jak jej używać, żeby zadziałała. Polska młodzież musi wiedzieć czym jest kiła i chlamydia i co robić, aby ich uniknąć – mówiła polityk Lewicy.

– Polska młodzież musi tego wszystkiego dowiedzieć się w szkole, bo rodzice bardzo często nie potrafią o tych rzeczach mówić, ani nie mają wystarczającej wiedzy – dodawała.

Nowicka: Przedmiot wiedza o życiu i seksualności będzie chroniony przed fanatykami

Jak podkreślała Nowicka, "edukacja seksualna jest tak samo potrzebna w szkole, jak geografia czy biologia".

– Wiedza nie boli, wiedza to mniej niechcianych ciąż, mniej dramatycznych wyborów, mniej aborcji. Wiedza jest czymś, co my dorośli musimy przekazywać młodym ludziom dla ich dobra – mówiła.

– Dlatego też złożyłam projekt edukacji seksualnej w szkole, dzięki któremu przedmiot wiedza o życiu i seksualności będzie tak samo ważny, jak chemia czy geografia. Będzie to przedmiot, którego różni nawiedzeni fanatycy nie będą mogli łatwo usunąć ani zablokować – zapewniła.

