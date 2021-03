Waszczykowski ostro do Węglarczyka: To w państwie, które posiada ten portal...

Były minister spraw zagranicznych, a obecnie europoseł był gościem Radia ZET. Rozmowa dotyczyła m.in. sytuacji osób homoseksualnych w Polsce oraz rezolucji Parlamentu Europejskiego, który chce ogłosić całą UE strefą wolności osób LGBT.

Zaskakujący komentarz Waszczykowskiego

Ataki na mniejszości seksualne w Polsce polityk określił mianem "incydentów". Atak nożownika na parę mężczyzn, którzy szli ulicą trzymając się za ręce, Waszczykowski skomentował słowami:

– Jeśli w Łodzi chłopak z szalikiem Widzewa pojedzie na Polesie, które jest bastionem zwolenników ŁKS, też może mu się stać krzywda.

Węglarczyk mówi o... faszyzmie

Słowa byłego szefa MSZ ostro skrytykował redaktor naczelny portalu Onet Bartosz Węglarczyk. W mediach społecznościowych doszło do ostrej wymiany zdań między nimi. "To jest tak oburzające, że zatyka dech w piersiach. To jest faszyzm w czystej formie. To jest zachęcanie do przemocy. To jest dramat" – napisał oburzony dziennikarz na Twitterze.

Na jego słowa zareagował sam Waszczykowski. Polityk w swoim wpisie ostro odpowiedział dziennikarzowi. "Proszę wskazać choćby jeden akt prawny w Polsce, który dyskryminuje kogokolwiek ze względu na orientację seksualną! Choć jeden akt prawny, który opiera się na ideologii faszystów. To w państwie, które posiada ten portal funkcjonuje partia NPD" – napisał Waszczykowski.

Polityk miał na myśli fakt, że Onet jest częstokroć oskarżany o to, że jest w rzeczywistości niemieckim portalem. Przypomnijmy, że to nie pierwszy tego typu wpis polityka PiS.

