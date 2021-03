Przybywa zakażonych. Coraz mniej wolnych łóżek dla pacjentów z COVID-19

Ministerstwo Zdrowia w piątek poinformowało, że dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach przygotowano 27 597 łóżek, z czego 19 102 są zajęte. Zwiększa się również liczba osób korzystających z respiratora - zajęte są 1982 urządzenia spośród 2765 przeznaczonych dla tej grupy pacjentów.

Dla porównania tydzień wcześniej, 5 marca, przygotowanych było 26 448 łóżek, z czego 16 423 były zajęte, a także 2616 respiratorów, z których wówczas korzystało 1675 pacjentów.

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował w piątek, że w najbliższym tygodniu uruchomione będzie 4,5 tys. łóżek, z czego 1,5 tys. w szpitalach tymczasowych i ok. 420 respiratorowych.

Informacje zebrane przez korespondentów PAP pokazują, jak sytuacja wygląda w poszczególnych województwach.

Jak wygląda sytuacja w poszczególnych województwach

W woj. śląskim chorzy na COVID-19 zajmowali w piątek ponad 70 proc. przeznaczonych dla nich łóżek i 82 proc. respiratorów. Najtrudniejsza sytuacja jest na południu województwa. Wojewoda śląski Jarosław Wieczorek podczas wideokonferencji z samorządowcami i dyrektorami szpitali określił sytuację epidemiczną w regionie jako niepokojącą. Zaapelował, aby każdy szpital tworzył miejsca dla chorych na COVID-19. Dyrektorzy deklarowali przygotowanie w ciągu tygodnia od kilku do kilkunastu łóżek. Wojewoda ponowił też swój apel o delegowanie do pracy w szpitalu tymczasowym po 1-2 osoby z personelu medycznego z każdej placówki.

Rozpoczęto już przygotowania do uruchomienia kolejnego, trzeciego modułu szpitala tymczasowego w Katowicach. Jesienią ubiegłego roku w województwie śląskim przygotowywano jeszcze dwa szpitale tymczasowe. Ten w Ustroniu pełni obecnie funkcję izolatorium, natomiast placówka w Pyrzowicach prowadzi szczepienia przeciw COVID-19. Niewykluczone, że szpital w Pyrzowicach zostanie wkrótce uruchomiony.

W woj. lubuskim w piątek zajętych było 671 z 1022 łóżek przygotowanych dla chorych na COVID-19. Na 78 łóżek z respiratorami pacjentów leczono na 60. W Szpitalu Tymczasowym w Zielonej Górze przebywa 93 pacjentów chorujących na COVID-19, w tym 20 na łóżkach z respiratorami. Pacjenci z COVID-19 leczeni są również w innych lubuskich szpitalach wyznaczonych przez wojewodę do walki z pandemią, m.in. w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp., Drezdenku, Torzymiu, Żaganiu, Żarach i w Słubicach. Dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński zapewnił, że w regionie jest możliwość zwiększenia w krótkim czasie liczby łóżek dla pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 do ponad 1,3 tys., czyli do poziomu z jesieni ub. roku.

W woj. zachodniopomorskim zajętych jest 661 z 1167 łóżek przeznaczonych dla osób z COVID-19, a także 77 ze 125 respiratorów przeznaczonych dla pacjentów covidowych.

W woj. kujawsko-pomorskim wolnych jest 340 łóżek i 32 respiratory dla pacjentów z COVID-19. Łączna liczba łóżek covidowych w województwie wynosi 1619, z czego zajętych jest 1279. Szpitale w regionie dysponują 171 respiratorami, z których 139 jest wykorzystywanych. W porównaniu z sytuacją tydzień temu liczba wolnych łóżek spadła o 78, a liczba wolnych respiratorów zmalała o trzy.

W woj. małopolskim wolnych jest 571 łóżek i 34 respiratory dla pacjentów chorych na COVID-19. W regionie jest ogółem 1991 łóżek, z czego 1420 jest już zajętych. Szpitale dysponują 212 respiratorami dla zakażonych SARS-CoV-2, z których zajętych jest 178.

W woj. łódzkim wolnych pozostaje 597 z 2197 miejsc dla chorych na COVID-19. Szpitale dysponują 230 respiratorami, z czego wolnych jest 127. Służby wojewody na bieżąco monitorują sytuację epidemiczną w szpitalach regionu, m.in. pod kątem uruchomienia szpitala tymczasowego w Łodzi. W placówce na terenie hali Expo stworzono 272 miejsca dla chorych na COVID-19, w tym 100 łóżek respiratorowych i 15 miejsc tzw. najwyższego poziomu zabezpieczenia. Obecnie działa w niej największy w województwie i czynny przez siedem dni w tygodniu punkt szczepień, który dziennie przyjmuje ok. 240 osób. Na razie nie zapadły żadne decyzje, które miałyby doprowadzić do otwarcia tego szpitala.

W woj. świętokrzyskim zajętych jest 796 z 1099 łóżek covidowych. W regionie przygotowano ponadto 109 respiratorów, z czego 91 jest w użyciu. W porównaniu do ubiegłego piątku liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa wzrosła o 170, a liczba używanych respiratorów o 3. W szpitalach przygotowano dodatkowe 80 miejsc covidowych oraz 7 respiratorów.

Na początku przyszłego tygodnia kolejne łóżka covidowe mają zostać przygotowane w szpitalach w Opatowie i Pińczowie. Odpowiednio ma to być 37 i 78 miejsc. Decyzję w tej sprawie podjął w piątek wojewoda świętokrzyski. Ponadto dodatkowe 130 łóżek może zostać zabezpieczonych w nowym szpitalu MSWiA w Kielcach, kolejne 300, w tym 50 respiratorowych, w szpitalu tymczasowym w Targach Kielce.

W woj. mazowieckim wolnych jest 805 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 oraz 69 respiratorów. Na Mazowszu dla pacjentów z koronawirusem przeznaczonych jest 3779 łóżek, z czego 2974 jest zajętych. Ponadto przygotowano 394 respiratory, z czego 325 jest w użyciu.

W woj. dolnośląskim w piątek wolnych było 681 ze 2185 łóżek przygotowanych dla pacjentów chorych na COVID-19. Lekarze mają też do dyspozycji 39 wolnych respiratorów (wszystkich przygotowano 184).

W woj. warmińsko-mazurskim wolne są 393 ze 1239 łóżek i 63 ze 165 respiratorów dla pacjentów chorych na COVID-19 – podały w piątek służby wojewody. W regionie utrzymuje się trudna sytuacja epidemiczna, ostatniej doby przybyło 969 zakażeń koronawirusem. W porównaniu z danymi sprzed tygodnia liczba hospitalizowanych z powodu koronawirusa zwiększyła się o ponad 50 osób, a pod respiratorami leży o siedmiu pacjentów mniej. Przez ten czas zwiększono bazę miejsc w szpitalach, m.in. o 30 łóżek respiratorowych.

W woj. opolskim na 588 szpitalnych łóżek przeznaczonych dla chorych zakażonych koronawirusem, zajęte jest 337 miejsc. Na 55 szpitalnych respiratorów zarezerwowanych dla chorych na COVID-19 zajęte jest 38 urządzeń. W piątek wojewoda opolski Adrian Czubak poinformował o stopniowym zwiększaniu liczby miejsc dla chorych na COVID-19. Powiedział również o wstrzymaniu planowanego odmrożenia łóżek w szpitalu w Białej (55 miejsc) oraz zwiększeniu liczby łóżek w Szpitalu Tymczasowym w Opolu i prywatnym szpitalu Vital Medic w Kluczborku. W dalszej perspektywie, jeżeli dojdzie do znacznego zwiększenia liczby zakażeń, przewiduje się przywrócenie miejsc covidowych w szpitalach w Ozimku (36), Namysłowie (54), Krapkowicach (49), Strzelcach Opolskich (30) oraz Stobrawskim Centrum Medycznym (70 łóżek).

W woj. wielkopolskim wolnych jest blisko 380 ze 1750 łóżek covidowych. Dla chorych przygotowano 168 łóżek respiratorowych, z których 98 jest zajętych. Przed tygodniem służby wojewody informowały, że w wielkopolskich szpitalach było 610 wolnych łóżek i 94 respiratory dla pacjentów z COVID-19. W piątek w szpitalu tymczasowym zajęte były niemal wszystkie z 94 dostępnych łóżek.

Wielkopolski oddział NFZ poinformował, że zarekomenduje wojewodzie otwarcie kolejnych modułów szpitala tymczasowego. Obecnie działający od 1 lutego szpital tymczasowy dysponuje trzema modułami łóżek. Po decyzji wojewody wielkopolskiego, otwarcie 56 kolejnych miejsc w szpitalu na MTP mogłoby nastąpić w najbliższych dniach. NFZ podał też, że 137 dodatkowych łóżek dla osób z COVID-19 przybędzie w szpitalach w Ostrowie Wielkopolskim, Pleszewie, Międzychodzie, Lesznie oraz SZOZ przy ul. Krysiewicza w Poznaniu.

W woj. lubelskim zajęte są 1054 łóżka covidowe, a wolnych jest 627. Respiratorów dla pacjentów zarażonych koronawirusem jest 201, z czego 96 jest zajętych (dane te odnoszą się do stanu na czwartek). W stosunku do stanu sprzed tygodnia jest o 118 więcej zajętych łóżek i o 3 więcej zajętych respiratorów. Dotychczas liczba łóżek covidowych w regionie była zmniejszana W styczniu ubyło ich 208, w lutym – 161, a w marcu – 117. Wojewoda lubelski Lech Sprawka zapowiedział, że wobec widocznej tendencji wzrostu zarażeń i hospitalizacji pacjentów z COVID-19 liczba łóżek covidowych może być zwiększona. W razie dalszego wzrostu zakażeń aktywowane mają być kolejne moduły szpitala tymczasowego w Lublinie, gdzie jest blisko 500 łóżek. Obecnie czynne są tam dwa moduły, liczące łącznie 66 łóżek, w tym 10 respiratorowych. W piątek przebywało tam 44 pacjentów, w tym jeden pod respiratorem.

W woj. pomorskim jest 1713 łóżek covidowych, z czego 1198 jest zajętych. W użyciu jest 121 ze 145 respiratorów. Z dnia na dzień rośnie liczba osób, które z powodu zakażenia wirusem SARS-COV-2 wymagają hospitalizacji i leczenia respiratorem. W porównaniu z sytuacją sprzed tygodnia liczba zajętych łóżek wzrosła o 116, a respiratorów – o 28.

Na Pomorzu działają dwa szpitale tymczasowe. W szpitalu na AmberExpo w Gdańsku zajęte jest wszystkie 66 łóżek i 10 z 20 respiratorów. Natomiast w szpitalu MSWiA w Sopocie zajętych jest 37 z 54 łóżek. Wolnych pozostaje tam 10 respiratorów. Decyzją ministra zdrowia w placówkach tymczasowych zwiększono liczbę łóżek. W szpitalu w Sopocie liczba miejsc wzrośnie do 84, natomiast w szpitalu w Gdańsku będzie ich 188.

W woj. podlaskim przygotowano 1227 łóżek dla chorych na COVID-19.W piątek zajęte były 733 łóżka i 75 respiratorów. Urząd wojewódzki poinformował, że od piątku, o 30 łóżek covidowych więcej ma być w szpitalu wojewódzkim w Łomży. Od poniedziałku o 16 więcej takich miejsc ma zapewnić szpital w Hajnówce. Po zmianie w Hajnówce będzie ich 61, w tym pięć miejsc intensywnej terapii. Od 10 marca o 40 łóżek więcej ma też zapewniać szpital wojewódzki w Białymstoku. Urząd wojewódzki przypomniał w przekazanej PAP informacji, że o tym, że ten szpital ma zapewnić 95 łóżek zakaźnych i 10 intensywnej terapii wojewoda zdecydował już w listopadzie 2020 r. Dotąd szpital miał 55 takich miejsc (w tym 10 właśnie na OIT), teraz ma ich zapewniać 95.

Wojewoda zaznacza, że w razie potrzeb w pierwszej kolejności będą uruchamiane, w szerszej niż dotychczas skali, szpitale tymczasowe. Oba takie szpitale są w Białymstoku, prowadzi je Uniwersytecki Szpital Kliniczny. Każdego dnia w ostatnim tygodniu w USK przebywa ok. 120 pacjentów zakażonych koronawirusem. W piątek było to 117 osób. Wolnych pozostawało 26 łóżek covidowych – poinformowała PAP rzeczniczka szpitala USK Katarzyna Malinowska-Olczyk. 38 pacjentów przebywa w szpitalu tymczasowym, który działa w kompleksie klinik zakaźnych szpitala przy ul. Żurawiej. Szpital jest gotowy do uruchomienia kolejnego piętra, tzw. drugiego modułu szpitala tymczasowego przy Żurawiej, gdzie będzie kolejnych 28 miejsc.

W woj. podkarpackim jest 2017 łóżek dla pacjentów z COVID-19, z czego zajętych pozostaje 1496. Z 205 łóżek respiratorowych w regionie 161 jest zajętych. W szpitalu tymczasowym - w nowo wybudowanym skrzydle rzeszowskiego Szpitala MSWiA - przebywa 60 pacjentów, dziesięcioro z nich jest podłączonych do respiratora.

Czytaj też:

Ważna deklaracja Dworczyka. Dotyczy szpitali tymczasowych Czytaj też:

Arłukowicz: Rząd popełnił krytyczny błąd w dwóch punktach