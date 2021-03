Egzamin ósmoklasisty 2021: Próbne testy ruszą już w środę

Egzaminy odbywać się będą stacjonarnie w szkołach, w reżimie sanitarnym. Udział szkół w próbnych egzaminach jest dobrowolny.

Zalecenia CKE

CKE zaleca, by szkoły przeprowadziły próbne egzaminy w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu, m.in. by rozpoczynały je o godzinie 9.00.

Zgodnie z harmonogramem podanym przez CKE, 17 marca będzie próbny egzamin z języka polskiego. 18 marca będzie egzamin próbny z matematyki, a 19 marca – próbny egzamin z języka obcego nowożytnego.

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy i nagrania (do egzaminów z języków obcych) CKE ma udostępnić dyrektorom szkół w wersji elektronicznej z wyprzedzeniem umożlwiającym powielenie ich dla uczniów.

Materiały do przeprowadzenia próbnych egzaminów zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu o godz. 9.00, tak, aby umożliwić wzięcie udziału w próbnym egzaminie także uczniom, którzy z różnych względów nie będą mogli uczestniczyć w nim w szkole.

Zmienione wymagania

Decyzją ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka w związku z epidemią i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny w 2021 r. będą przeprowadzone wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Arkusze egzaminacyjne na próbne egzaminy ósmoklasisty zostały przygotowane w oparciu w wymagania egzaminacyjne, które będę obowiązywać na egzaminach w maju tego roku.

Czytaj też:

Kiedy dzieci wrócą do szkół? Czarnek: Ten termin pozostaje realnyCzytaj też:

Jest rozporządzenie ws. nauki zdalnej i hybrydowejCzytaj też:

Bodnar uderza w Czarnka: Czy religia na maturze to teraz najważniejszy problem?