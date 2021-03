Bodnar uderza w Czarnka: Czy religia na maturze to teraz najważniejszy problem?

– To, co dzieje się z uczniami, jaka jest ich kondycja zdrowia psychicznego, czy mają dostęp do psychologa i terapeuty jeżeli dzieje się coś niepokojącego w szkole. Nie mają codziennego, zwyczajowego kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami. To są tematy, które w tym momencie są najważniejsze – mówił w Polsat News Adam Bodnar.

– Czasami mnie dziwią różne działania ministra edukacji narodowej, który bywa, że zajmuje się innymi kwestiami, a nie tymi, które są teraz najbardziej fundamentalne – mówił, jako przykład podając kwestię religii na maturze.

"Wątpliwa postawa ustawowa"

Bodnar odniósł się również do sposobu wprowadzania restrykcji koronawirusowych w Polsce.

– Niewprowadzanie stanu klęski żywiołowej ogranicza zdecydowanie rząd w zakresie regulowania aktualnej sytuacji. To co robi rząd, to dokonuje zazwyczaj, nie na bazie twardej, prawnej, tylko na bazie rozporządzeń, które mają czasami bardzo wątpliwą podstawę ustawową – ocenił.

RPO stwierdził, że aktualny stan rodzi "poważną odpowiedzialność odszkodowawczą skarbu państwa".

– Jeśli różne zakazy prawne są wydawane na podstawie przepisów, które można określić, że przekraczają granice ustawowe, to prędzej, czy później, takie sprawy będą rozpatrywane przez sądy. Może to rodzić konieczność odszkodowań dla przedsiębiorców. Tak stanowione prawo nie wywołuje odpowiedniej dyscypliny u obywateli – dodawał.

Bodnar o zaleceniach NFZ: Czy to nakaz prawny, czy nie?

W poniedziałek wkomunikacie Narodowego Funduszu Zdrowia napisano, że "aby zapewnić dodatkowe łóżka szpitalne dla pacjentów wymagających pilnego przyjęcia do szpitala, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo".

Rzecznik Praw Obywatelski określił, że wątpliwości budzi to, czy "zalecenia to nakaz prawny, czy też nie" oraz "w jakim zakresie lekarze powinni się do tego dostosować".

– To pewna próba przerzucenia odpowiedzialności na tych, którzy są na dole, którzy są blisko pacjentów, którzy podejmują decyzję. To trochę próba uniknięcia odpowiedzialności przez samo ministerstwo zdrowia – ocenił Bodnar.

