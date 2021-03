Komentarze po ogłoszeniu lockdownu. Warzecha: I znów: skutki psychiczne, gospodarcze – nieważne

Minister Niedzielski tłumaczy, że ogólnopolski lockdown jest reakcją na wzrost liczby nowych zakażeń oraz liczby zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach.

Lockdown – fala komentarzy

Decyzja o ponownym zamknięciu i tak osłabionej już rządowymi obostrzeniami gospodarki, jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych.

"No to mamy powrót do idiotycznego lockdownu bez śladu oczywiście rozpoznania źródeł zakażenia. Tośmy sobie pohasali, a teraz hołota – siedzieć na tyłku i ani ruchu. I znów: skutki psychiczne, gospodarcze – nieważne" – skomentował na TT publicysta "Do Rzeczy", Łukasz Warzecha.

twitter

"I teraz nie wiem, gdzie szybko biec - do teatru, galerii czy do butiku? (PS idę o zakład, że w weekend kumulacja zakupowa)" – napisał z kolei Łukasz Zboralski, także publicysta "Do Rzeczy".

twittertwitter

"Lockdown w całej Polsce. Klasy 1-3 znów na zdalnym. Regionalizacja wprowadzona 18 dni temu kompletnie nic nie dała. Ciężko nawet komentować ten chaos. Dobrze, że jako Konfederacja już rok temu byliśmy przeciwko tej pseudodziałalności rządu" – podkreślił poseł Krystian Kamiński z Konfederacji.

twitter

"Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów" – przypomniał poseł Konrad Berkowicz.

twitter

Inny parlamentarzysta prawicy, Artur Dziambor, z mównicy sejmowej wezwał ministra Adama Niedzielskiego do złożenia wyjaśnień z tego, co właśnie robi.

twitter

Lockdown potrwa dłużej?

Przypomnijmy, że początkowo rząd wprowadził dodatkowe obostrzenia na terenie czterech województw: warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego i lubuskiego. W środę ogłosił jednak następny lockdown na terenie całego kraju. Tym razem na okres dłuższy niż dwa tygodnie. Lockdown potrwa od soboty 20 marca co najmniej do 9 kwietnia. We wszystkich województwach zostaną zamknięte hotele, galerie handlowe, kina, teatry i muzea, a obiekty sportowe i kościoły będą funkcjonować w odpowiednim reżimie sanitarnym. Ponadto, wszyscy uczniowie w Polsce – w tym także w klasach I-III – będą mieć zajęcia zdalne.

Czytaj też:

"Sytuacja jest zła". Prezydent Duda zabrał głos ws. twardego lockdownuCzytaj też:

Warzecha: Jest tylko jedno rozwiązanie w walce z wirusem