Spychalski: Kosiniak-Kamysz naprawdę ma ogromną traumę

Błażej Spychalski w rozmowie w radiowej Trójce odpierał zarzuty niektórych polityków wobec prezydenta Andrzeja Dudy. Odniósł się przy tym do słów lidera PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza, że głowa państwa nie wykazuje odpowiedniego zaangażowania w walkę z pandemią koronawirusa w Polsce.

– Mam wrażenie, że prezes Władysław Kosiniak-Kamysz naprawdę ma jeszcze ogromną traumę po katastrofie wyborczej sprzed kilku miesięcy. Rzeczywiście katastrofa wyborcza miała miejsce z jego strony, ale już dzisiaj nie warto do tego wracać – zaznaczył Spychalski.

– Wystarczy spojrzeć na aktywności pana prezydenta Dudy, śledzić media społecznościowe, sprawdzać naszą stronę internetową, do czego zachęcam prezesa Kosiniaka-Kamysza. Prezydent ma wiele aktywności, wczoraj prezydent spotkał się z przedstawicielami wojska, dziękował im za zaangażowanie w walkę z koronawirusem. Tych codziennych aktywności prezydenta jest naprawdę bardzo, bardzo wiele – podkreślał.

Spychalski o obostrzeniach: Były konsultowane z prezydentem

Rzecznik prezydenta był również pytany o wprowadzone wczoraj przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego obostrzenia w związku ze wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce. Jak zaznaczył, były one konsultowane z głową państwa.

– Jeżeli chodzi o decyzje, które podejmuje rząd, tutaj jest oczywiście stały, bieżący kontakt pomiędzy prezydentem a premierem Morawieckim czy ministrem Niedzielskim. Natomiast Rada ds. Ochrony zdrowia oczywiście niedługo się zbiera i także będzie dyskutowała nad tematami, które są dzisiaj na agendzie, natomiast te kwestie wprowadzenia kolejnych obostrzeń, one przede wszystkim wynikają z decyzji na poziomie rządowym, ale one przede wszystkim wynikają z tego, że odpowiedni fachowcy co do tego się wypowiadają – stwierdził w „Salonie politycznym Trójki”.

– To jest zupełnie oczywiste, że takie decyzje, tak ważne decyzje dla Polski są z prezydentem konsultowane i prezydent jest wcześniej o nich informowany i te decyzje są po prostu wypracowywane – dodał.

