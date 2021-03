Kukiz postanowił "odpowiedzieć": Już jestem w PiS-ie

We wpisie zamieszczonym na Facebooku lider Kukiz'15 postanowił odnieść się do licznych pytań, które otrzymuje na temat tego, czy prawdą jest, że "idzie do PiS-u". Polityk postanowił odpowiedzieć w żartobliwy sposób.

"Piętnaście minut temu odebrałem legitymację"

"[...] niniejszym oświadczam: Już jestem w PiSie. Piętnaście minut temu odebrałem legitymację a za godzinę wyjeżdżam do Płocka, by objąć Orlen po Panu Obajtku" – napisał Paweł Kukiz. Jak dodał, "ponieważ PSL również może być potrzebny w koalicji a on czuje przeogromny sentyment (z pogranicza miłości) do tej partii, to udało mu się wywalczyć Lotos dla Pana Marszałka Zgorzelskiego". "Marszałek Zgorzelski zaś wyraził wtępną zgodę na warunek PiS, by Władek (w stroju tygrysa) tańczył na festynach wyborczych Zjednoczonej Prawicy w 2023 roku" – czytamy.

W dalszej części swojego wpsu ogłosił przeniesienie siedziby Orlenu z Płocka do Opola a siedziny Lotosu do Płocka "żeby Pan Marszałek Zgorzelski miał blisko do pracy".

"Staszek Tyszka już od dwóch dni robi kursy katechetyczne, żeby zastapić Ojca Tadeusza i przejąć jego media. Jarek Sachajko obejmie posadę Nadministra Pastwisk, Łąk i Nieużytków a ponadto otrzyma Zezwolenie Na Odstrzał Wilków i Żubrów Bez Zezwolenia. Ministrem Obrony Narodowej ma zostać Paweł Szramka a struktura Armii będzie odwrócona. Dowództwo obejmą szeregowi a generalicja podejmie się kopania okopów. Staszek Żuk zostanie Marszałkiem Sejmu a ja.... A ja życzę Wam zdrowia" – zakończył Paweł Kukiz.

Kukiz'15 zasili szeregi Zjednoczonej Prawicy?

Wpis lidera Kukiz'15 nawiązuje do rozmów prowadzonych z Jarosławem Kaczyńskim na temat współpracy parlamentarnej z Prawem i Sprawiedliwościa.

W ostatnim wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" Paweł Kukiz został zapytany, czy posłowie Kukiz'15 zasilą Zjednoczoną Prawicę. – Gdyby nasze cztery postulaty ustrojowe były wpisane do programuNowego Ładui miałbym gwarancję ich realizacji, to dopuszczam taką możliwość. Przyszedłem do polityki po to, żeby ją zmieniać. Jest mi obojętne z kim – odparł.

– Mnie interesują postulaty, nie posady, obajtkowanie czy inne KGHM-y. Mam to szczęście, że nie muszę żyć z polityki, a nigdy nie miałem ciągu do kosmicznego pieniądza – dodał Kukiz.

