„Do Rzeczy” nr 12: Murzyn to już nie murzyn? RJP szuka poprawnościowego języka

– Kto nie wierzy w Boga, ten uwierzy we wszystko – ta myśl nigdy nie była bardziej prawdziwa niż w XXI w. Ileż to osób po odrzuceniu Boga gotowych jest zaakceptować każdy zabobon, najbardziej złudną utopię, z gruntu niewiarygodną manipulację myślową? Dlatego coraz głośniej mówi się o wielkim kryzysie zachodniej, chrześcijańskiej cywilizacji – znanej kiedyś pod dumną nazwą Christianitas – albo zgoła o jej upadku – zauważa Grzegorz Kucharczyk w tekście „Czarni wikingowie na Grenlandii i w Kanadzie”.

Na łamach „Do Rzeczy” również:

– Paweł Kukiz znów zaczął być zauważany przez media. Negocjuje z Jarosławem Kaczyńskim, z Jarosławem Gowinem, zapowiada rozmowy ze Zbigniewem Ziobrą, stawia warunki i nie zaprzecza spekulacjom o możliwym wsparciu Zjednoczonej Prawicy… Czy rockman, który swego czasu zmienił bieg polskiej polityki, wróci jeszcze do gry, czy już tylko jest rozgrywany? – pisze Rafał A. Ziemkiewicz w artykule „Przyczółek do reaktywacji”.

– Twórcy serialu „Nowy wspaniały świat” próbują połączyć przesłanie powieści Aldousa Huxleya i współczesne obsesje lewicy. Ze zmiennym szczęściem – ocenia Piotr Gociek w tekście „Upadek Nowego Londynu”.

– Po roku pandemii widać już, że w drugim planie bitwy z wirusem trwa znacznie ważniejsza walka: między tymi, którzy widzą okazję do przebudowy świata na modłę korporacjonistyczno-etatystyczną z elementami totalniackimi, a pragnącymi zachować dawny ład – przekonuje Łukasz Warzecha w artykule „Ile wytrzymamy”.

– Ta książka musiała spowodować, najdelikatniej mówiąc, zamieszanie. Oto nakładem Bellony ukazało się krytyczne wydanie „Mein Kampf” Adolfa Hitlera, przełożone z niemieckiego przez prof. Eugeniusza Cezarego Króla i opatrzone przez niego wstępem, przypisami oraz bibliografią – tłumaczy Krzysztof Masłoń w artykule „Będę cię zabijał zawsze i wszędzie”.

– Ile „różnorodności” jest w stanie unieść wojsko, by zachować zdolności bojowe na najwyższym poziomie? W Ameryce debatę na ten temat rozpoczął ostry komentarz gwiazdy Fox News, na którą błyskawicznie spadła lawina krytyki i oskarżeń o sianie nienawiści – zauważa Piotr Włoczyk w tekście „Seksmisja w US Army”.

– Banki przegrywają w sądach procesy o umowy kredytowe we frankach szwajcarskich. Czekanie na orzeczenie Sądu Najwyższego – które miało być wydane w tym tygodniu, ale zostało przesunięte – wstrzymuje jedynie potencjalną lawinę pozwów. Trudno bowiem zakładać, by wywróciło do góry nogami obecne orzecznictwo. Co to oznacza? – zastanawia się Łukasz Zboralski w artykule „Bankowe czekanie na Godota”.

Na łamach nowego „Do Rzeczy” również Joanna Siedlecka o donosachJózefy Pellegrini do PRL-owskiej bezpieki.

Nowy numer „Do Rzeczy” w sprzedaży od poniedziałku, 22 marca 2021