W szpitalach brakuje tlenu. Kosiniak-Kamysz apeluje do Orlenu

"Już brakuje tlenu w szpitalach, a szczyt III fali pandemii dopiero przed nami. @PKN_ORLEN musi PILNIE zwiększyć produkcję tlenu technicznego i dostarczyć go producentom. Nie ma na co czekać! Stawką jest życie tysięcy chorych" – napisał Kosiniak-Kamysz we wtorek na Twitterze.

Ilu chorych na COVID-19 przebywa w szpitalach?

Ministerstwo Zdrowia podało w swoim najnowszym raporcie, że w szpitalach przebywa 26 075 chorych na COVID-19, czyli o 1 438 osób więcej niż poprzedniej doby. Terapii respiratorowej wymaga 2 512 chorych. Resort przekazał też, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowanych jest 34 758 łóżek i 3 297 respiratorów.

W poniedziałek MZ podało, że hospitalizowanych jest 24 637 chorych na COVID-19, w niedzielę – 23 583, w sobotę – 23 293, w piątek zaś – 22 567. Odpowiednio w tych dniach terapii respiratorowej wymagało: 2421 chorych w poniedziałek, 2360– w niedzielę, 2315 – w sobotę i 2245 chorych w piątek.

Tydzień temu, 16 marca, resort informował, że w szpitalach przebywało wówczas 21 183 pacjentów.

Koronawirus w Polsce. Najnowszy bilans

We wtorek MZ poinformowało, że badania potwierdziły 16 741 przypadków zakażenia koronawirusem, najwięcej na Mazowszu (3 105) i Śląsku (2 023). Zmarło kolejnych 396 chorych na COVID-19.

Od 4 marca 2020 roku, gdy w Polsce wykryto pierwszy przypadek COVID-19, zakażenie koronawirusem potwierdzono u 2 089 869 osób, z których 49 761 zmarło.

W związku z ostatnim wzrostem nowych zakażeń, od 20 marca do 9 kwietnia rząd wprowadził tzw. miękki lockdown. Znów nieczynne są m.in. hotele, stoki narciarskie, baseny, kina i teatry. Galerie handlowe działają w ograniczonym zakresie, a uczniowie z klas I-III wrócili do nauki zdalnej.

