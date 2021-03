Sondaż: Polacy nie chcą twardego lockdownu, część akceptuje zamknięcie kościołów

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej". Zgodnie z danymi zebranymi przez ankieterów, Polacy zdecydowanie opowiadają się za utrzymaniem dotychczasowych obostrzeń.

"Nie" dla lockdownu

Według 31,3 proc. respondentów w najbliższych dniach rząd powinien podjąć decyzję o utrzymaniu dotychczasowych obostrzeń sanitarnych. Chodzi m.in. o nauczanie zdalne, zamknięcie kin, teatrów, basenów, restauracji i siłowni. Z kolei 20,6 proc. badanych opowiada się za nakładaniem związanych z pandemią ograniczeń wyłącznie w skali poszczególnych powiatów. Tego samego, ale na poziomie województw, chce 17,7 proc. Polaków.

Zwolenników twardego lockdownu wśród badanych jest zaledwie 14 proc. Jednocześnie 16,4 proc. pytanych nie było w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o oczekiwane działania rządu.

Jakie restrykcje?

Respondentów zapytano również, jakie dodatkowe restrykcje byliby w stanie zaakceptować. Istniała możliwość wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. Największy odsetek wskazań zdobyło zamknięcie kościołów. Prawie 35 proc. badanych dopuściło taką możliwość podczas zbliżających się świąt Wielkanocnych.

Wśród odpowiedzi z największą ilością wskazań znalazły się również: zakaz organizowania spotkań z osobami spoza gospodarstwa domowego (24,9 proc. wskazań), zakaz wychodzenia z domu poza załatwieniem niezbędnych spraw - np. wyjściem do sklepu czy apteki, lekarza (17,5 proc.) i zakaz poruszania się między miastami (17,4 proc.).

Sposób na święta

Polaków zapytano również o to, jak zamierzają spędzić tegoroczną Wielkanoc. Zdecydowana większość, bo aż 62,7 proc. chce świętować w gronie domowników. Prawie co trzeci badany (31,3 proc.) zamierza spędzić święta z rodziną, z którą nie mieszka na co dzień.

3,8 proc. badanych chce wyjechać na świąteczny odpoczynek, a 0,8 proc. zamierza spędzić ten czas ze znajomymi. 1,4 proc. nie potrafiło dać odpowiedzi na to pytanie.

Badanie zostało przeprowadzone 19 marca metodą CATI na grupie 1000 osób.

