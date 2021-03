Wątpliwości "nadmiernie rozdmuchane". Wirusolog: Szczepienie jest bezpieczniejsze niż jego brak

Prof. Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pytana przez PAP o wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa szczepionki firmy AstraZeneca, podkreśliła, że w takich sytuacjach należy opierać się na wiarygodnych źródłach informacji.

– Ta szczepionka – powtórzę za EMA (Europejska Agencja Leków – PAP) – jest skuteczna i bezpieczna. Dużo większe niebezpieczeństwo grozi nam, jeśli zaniechamy szczepień. A w tej chwili AstraZeneca jest dostępna w naszym kraju i powinniśmy skorzystać z tego dobrodziejstwa – powiedziała wirusolog.

Wątpliwość ws. szczepionki AstraZeneca

Wątpliwości co do bezpieczeństwa tej szczepionki pojawiły się w związku z wystąpieniem w niektórych krajach przypadków zakrzepów krwi u osób zaszczepionych. W niektórych państwach czasowo wstrzymano szczepienia preparatem AstryZeneki do czasu wyjaśnienia sytuacji i uzyskania wiarygodnych informacji.

Szuster-Ciesielska podkreśliła, że choroby związane z problemami krzepliwości krwi są dosyć powszechne, a ryzyko takich powikłań jest obecne także m.in. przy nadwadze, otyłości, hormonalnej terapii zastępczej czy przy stosowaniu środków antykoncepcyjnych.

– Problemy z krzepliwością pojawiają się niezależnie od tego, czy jest podana szczepionka, czy nie – zaznaczyła. – Zakażenie wirusem bardzo zwiększa ryzyko pojawienia się choroby zakrzepowej i dlatego pacjentom ciężko chorym na COVID-19 podawane są pochodne heparyny, żeby nie dopuścić do zatorowości. Szczepionka chroni nas przed takimi komplikacjami – wyjaśniła profesor.

Jej zdaniem wątpliwości wokół szczepionki AstryZeneki zostały nadmiernie rozdmuchane, bo nie ma dowodów "na związek między szczepionką a przypadkami wystąpienia zakrzepów", a ponadto nie można wykluczyć, że miały na to wpływ także inne względy – pozamedyczne.

Tylko sprawdzone źródła informacji

Profesor zaznaczyła, że rozumie obawy osób, do których docierają informacje o zagrożeniach spowodowanych szczepieniem, ale zaapelowała, żeby szukać wiarygodnych informacji na temat szczepień, skupiać się na uznanych autorytetach, przekazujących najnowsze i zweryfikowane naukowo efekty badań.

W ocenie Szuster-Ciesielskiej tempo szczepień w Polsce, jak na warunki i wielkości dostaw szczepionek, jest bardzo dobre.

– Nasz system jest przygotowany, żeby szczepić większą liczbę ludzi, tylko na razie nie mamy czym – dodała profesor.

Czytaj też:

Macron zapowiada przyspieszenie akcji szczepień. "Najpierw poszukamy wszystkich..."Czytaj też:

Nowe zasady dot. organizacji szczepień. Ważne słowa DworczykaCzytaj też:

"Pomagają i chronią! Wszystkie". Premier apeluje