Zmiany w kalendarzu szkolnym? Czarnek zabrał głos

Szef MEiN pytany był w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia o to, czy w związku z obecną sytuacją epidemiczną planowane są jakieś zmiany w kalendarzu szkolnym oraz "inne fundamentalne decyzje dotyczące uczniów".

Nie będzie zmian terminów egzaminów

– Myślę, że te fundamentalne decyzje dotyczące uczniów w związku z epidemią to są programy pomocowe, które już są przygotowane i które w większości już ogłosiliśmy, a które będziemy doprecyzowywać do świętach wielkanocnych, na okoliczność powrotu dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej. To są programy dotyczące: poprawy kondycji fizycznej, psychicznej, ale również zdrowia okulistycznego - nazwijmy to - dotyczącego wzroku, a nade wszystko program wsparcia, dodatkowego wsparcia metodycznego dzieci i młodzieży po nauce zdalnej – powiedział Czarnek.

– Natomiast żadnych zmian terminów w tym momencie nie przewidujemy, wszystko planujemy realizować w terminach, które są zaplanowane wcześniej, w tym w szczególności egzaminy maturalne i egzamin ósmoklasistów – wskazał.

Minister edukacji i nauki dopytywany był, czy także termin rozpoczęcia wakacji i rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego nie ulegną zmianie. – Nie mamy żadnych planów, aby cokolwiek zmieniać w tym kalendarzu – powtórzył Czarnek.

Powrót nauki zdalnej

Uczniowie klas I-III szkół podstawowych, którzy 18 stycznia wrócili do nauki stacjonarnej w szkołach, od poniedziałku znów uczą się zdalnie. Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych od 26 października uczą się zdalnie. Nauka stacjonarna wszystkich uczniów jest zwieszona do 11 kwietnia.

Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 - ogłoszonym w ubiegłym roku przez ministra edukacji i nauki - egzaminy maturalne rozpoczną się 4 maja, potrwają do 20 maja. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 25 do 27 maja.

Rok szkolny 2020/2021 ma zakończyć się 25 czerwca. Maturzyści rok szkolny zakończą 30 kwietnia.

