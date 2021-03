Karczewski odpowiada Tuskowi na zarzuty o "tchórzostwo". Padły mocne słowa

Były marszałek Senatu odniósł się do słów Donalda Tuska, który w mocnych słowach skrytykował rząd za decyzję o nie testowaniu Polaków wracających z Wielkiej Brytanii. Sytuacja miała miejsce przed ubiegłorocznymi świętami Bożego Narodzenia. Były premier ocenił to jako przejaw "tchórzostwa". Stanisław Karczewski odpowiedział mu w mocnych słowach.

Obawy rządu

W piątkowym programie „Jeden na jeden” Karczewski tłumaczył dlaczego rząd zdecydował, że obywatele wracający w grudniu do Polski nie byli badani pod kątem koronawirusa.

Z wypowiedzi senatora wynika, że rządzący chcieli uniknąć niezadowolenia Polaków oraz problemów logistycznych. Kiedy dziennikarka zwróciła politykowi uwagę, że kryterium unikania hejtu nie powinno decydować w tak poważnych kwestiach, Karczewski stwierdził: „To może jest zły argument, ma pani rację. Natomiast byłoby to niezwykle trudne".

"Tchórzostwo"

Na słowa Karczewskiego zareagował w mediach społecznościowych Donald Tusk. Były premier napisał na Twitterze, że brak decyzji o testowaniu wracających z Wysp Brytyjskich Polaków będzie kosztować życie wielu ludzi w Polsce.

„Senator Karczewski przyznał, że zaniechano testowania powracających z Wielkiej Brytanii, bo rząd bał się o swoją popularność. Tchórzostwo, które kosztować będzie tysiące ludzkich istnień” – napisał były premier.

twitter

Powodem tak mocnych oskarżeń ze strony Tuska jest brytyjski wariant koronawirusa – bardziej niebezpieczny niż pierwotny szczep SARS-CoV-2. Jest on odpowiedzialny za dynamiczny wzrost zakażeń w Polsce podczas III fali pandemii. Spekuluje się, iż dostał się on do kraju razem z wracającymi z Wielkiej Brytanii rodakami.

Karczewski odpowiada Tuskowi

Stanisław Karczewski nie pozostawił oskarżeń ze strony byłego szefa RE bez odpowiedzi. Również w mediach społecznościowych napisał, że rząd podejmuje "trudne" i "niepopularne" decyzje, których politycy tacy jak Tusk baliby się podjąć.

"Panie Przewodniczący Tusk gdybyśmy kierowali się sondażami to udawalibyśmy, że koronawirus nie istnieje. Podejmujemy trudne czasami niepopularne, ale odpowiedzialne i wyważone decyzje, których wielu, w tym także Pan bałoby się podjąć. Odwaga takich jak Pan kończy się na Twitterze" – napisał polityk PiS.

twitterCzytaj też:

Karczewski sugeruje Grodzkiemu "wyjście honorowe": Na to czekaliśmyCzytaj też:

Karczewski: Grodzki powinien jeszcze dzisiaj zrzec się immunitetu