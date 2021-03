Karczewski sugeruje Grodzkiemu "wyjście honorowe": Na to czekaliśmy

Prokuratura Regionalna w Szczecinie wnioskuje o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Śledczy podejrzewają, że sprawując stanowiska dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie oraz ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej, Grodzki przyjmował od pacjentów korzyści majątkowe.

Polityk uważa, że w całej tej sprawie chodzi o "niedemokratyczną próbę odebrania Senatu". – Jeden z moich pacjentów zeznał, że próbowano go przekupić kwotą 5 tys. zł, aby zeznawał na moją niekorzyść – powiedział.

Karczewski: Grodzki powinien zrzec się immunitetu

Sprawę komentował w Jedynce Polskiego Radia były marszałek Senatu z PiS Stanisław Karczewski.

–Jest to pierwsza taka sytuacja z udziałem marszałka. (...) Wczoraj słyszeliśmy od pana marszałka, że jego dotyczy inna procedura, nie, taka sama jak każdego innego senatora, poza tym, że to on decyduje w swojej sprawie. Najrozsądniejszym, takim wyjściem honorowym, odważnym wyjściem z twarzą, byłoby zrzeczenie się immunitetu. Na to czekaliśmy, ale doczekaliśmy się konferencji prasowej – mówił polityk.

"Cieszę się z inwestycji Obajtka"

Przypomnijmy, że "GW" w ostatnich dniach ujawniła m. in. taśmy, z których wynika, że Obajtek jeszcze jako wójt Pcimia miał kierować "z tylnego siedzenia" jedną z firm, co jest zabronione prawnie. Dodatkowo "Wyborcza" zarzuca mu, że w jego oświadczeniach majątkowych jest wiele nieścisłości. Pojawiły się także informacje, że prezes Orlenu nabył nieruchomości za znacznie zaniżoną cenę.

Stanisław Karczewski odniósł się do burzy wokół prezesa Orlenu i nabywanych przez niego nieruchomości.

– Bardzo dobrze, że pan prezes pokazał wszystkie swoje przychody, wydatki. Powiedział też, to ważne, to jest ważną lekcją dla innych, że należy pieniądze dobrze inwestować. I on je inwestuje. Nie inwestuje w wille we Włoszech, Chorwacji. Robi to w Polsce. Ja się z tego cieszę. Wzmacnia kapitał i zasoby Polski. Dobrze, że te pieniądze są dobrze wykorzystywane – mówił w radiowej Jedynce senator PiS.

Czytaj też:

"To będzie jedna z pierwszych decyzji". Budka odgraża się ZiobrzeCzytaj też:

Grodzki: Trwa na mnie polowanie, żeby PiS mógł odzyskać SenatCzytaj też:

"Taktyka podstępnego zastraszania". Grodzki o wniosku prokuratury