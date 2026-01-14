Czołowy senator USA: Chcę przemówić bezpośrednio do narodu irańskiego

Senator Ted Cruz z Teksasu, powiedział w poniedziałek w swoim podcaście "Verdict With Ted Cruz", że miliony Irańczyków mają już dość życia pod represyjnym rządem i teraz mają szansę zmienić świat, jeśli uda im się obalić islamski reżim w kraju. Polityk nawiązał do trwających tam protestów, których uczestnicy ścierają się z siłami bezpieczeństwa islamskiej republiki.

Cruz: Ameryka jest z wami

– Chcę przemówić bezpośrednio do narodu irańskiego – powiedział Cruz. – Chcę powiedzieć, że teraz jest wasza chwila – nawoływał. – Jeśli teraz się buntujecie, jeśli wychodzicie na ulicę, jeśli sprzeciwiacie się ajatollahowi, jeśli popieracie mullahów, wiedzcie, że Ameryka jest z wami – powiedział.

– Wiedzcie, że naród amerykański jest z wami. Wiedzcie, że jesteście w moich modlitwach. I wiedzcie, że Joe Biden nie jest już w Białym Domu. Barack Obama nie jest już w Białym Domu. Donald J. Trump jest w Białym Domu – kontynuował.

– Jeśli obalicie ten okrutny, brutalny, teokratyczny, morderczy, ludobójczy reżim, przyniesiecie wolność Iranowi i podejmiecie ważne kroki w celu zaprowadzenia pokoju na Bliskim Wschodzie – oznajmił.

Trump ponownie ostrzega władze Iranu

Amerykański Departament Stanu podał we wtorek na platformie X, że irańskie władze zamierzają stracić w środę jednego z demonstrantów, skazanego 14 stycznia na karę śmierci 26-letniego Erfana Soltaniego.

W reakcji prezydent Donald Trump oświadczył, że USA podejmą "bardzo mocne działania", jeśli rząd Iranu zacznie wieszać protestujących. – Nie słyszałem o wieszaniu. Jeśli będą ich wieszać, zobaczycie, co się stanie. Podejmiemy bardzo mocne działania, jeśli coś takiego zrobią – powiedział Trump w wywiadzie dla CBS News.

Wcześniej władze Stanów Zjednoczonych wezwały Amerykanów do natychmiastowego opuszczenia Iranu.

Czytaj też:

"Na tym elemencie USA i Izrael chcą rozegrać Iran"