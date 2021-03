Skandale w łódzkiej filmówce. Jest reakcja

"Studentki i Studenci, Wykładowczynie i Wykładowcy, Pracowniczki i Pracownicy niedydaktyczni, Absolwentki i Absolwenci!mInformujemy, że działa mailowa skrzynka zaufania pod adresem: bezpieczni@filmschool.lodz.pl, na którą można wysyłać opisy swoich doświadczeń związanych z zastraszaniem, prześladowaniem, agresją lub innymi formami nadużywania władzy" – napisano na stronie uczelni. Władze szkoły filmowej zapewniają, że bez zgody zainteresowanych nie ujawnią żadnych danych osobowych.

"Dla osób, które nie chcą lub nie są jeszcze gotowe ujawnić swoich danych osobowych dostępny jest także specjalny, anonimowy formularz" – dodano.

Szokujące doniesienia o łódzkiej filmówce

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu aktorka Anna Paliga opisała szokujące wydarzenia, do jakich miało dochodzić w łódzkiej Filmówce. Paliga oskarżyła wykładowców o stosowanie wobec studentów przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej. Podczas zajęć miało dochodzić do poniżania i wyśmiewania. Później głos w tej sprawie zabrały m. in. Tamara Arciuch oraz Weronika Rosati.

Głos w sprawie zabrała Krystyna Janda. Aktora oświadczyła, że zarówno jako studentkę, jaki aktorkę nigdy nic takiego ją nie spotkało.

– Kiedy uczyłam w szkole, również nic tak drastycznego do mnie nie docierało – zapewniła. Janda podkreśliła, że trudno jej się wypowiadać na ten temat, ponieważ nie była na miejscu tych zdarzeń. – Wiem natomiast, że tam, gdzie pracuje się na emocjach ze skrajnym zaangażowaniem, do poprawności daleko. No ale to nie dotyczy tych oskarżeń, one są skrajnie nieakceptowalne – dodała.

