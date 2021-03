Pogarsza się sytuacja w służbie zdrowia. Coraz więcej zajętych łóżek

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek, że w szpitalach przebywa 27 779 chorych na COVID-19, czyli o 661 więcej niż poprzedniej doby. Terapii respiratorowej wymaga 2730 chorych, o 110 więcej niż dzień wcześniej. Resort poinformował też, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 37 084 łóżka i 3554 respiratory.

Szpitale tymczasowe

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zapowiedział w piątek uruchomienie kolejnych szpitali tymczasowych.

"W tej chwili mamy 35 szpitali, które możemy uruchomić. W tym tygodniu uruchamiamy kolejne. Będą to już 33 szpitale aktywne, a więc dość duża pula tych szpitali. Ponad 6 tys. miejsc w tych szpitalach jest przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem" - powiedział Kraska. Podkreślił, że to nie same szpitale są najważniejsze, ale personel, który należy do tych szpitali skierować. "To nie łóżka leczą, tylko także osoby, które się tymi osobami zajmują" - zaznaczył.

Kraska podkreślił, że wojewodowie bardzo aktywnie pozyskują kadrę do tych szpitali. "One się systematycznie wypełniają, ale to też jest ograniczona pula" - mówił. Wiceszef resortu zdrowia powiedział, że nie chciałby, żeby baza łóżek covidowych powiększała się kosztem innych pacjentów.

Sytuacja w Dolnym Śląsku i Kujawsko-Pomorskim

W dolnośląskich szpitalach w piątek wolnych jest 617 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. Lekarze mają też do dyspozycji 21 wolnych respiratorów. Według danych Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w szpitalach w regionie przygotowano 2764 łóżka dla chorych na COVID-19, z czego 2147 jest zajętych. W regionie jest 230 respiratorów dla pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego 209 jest wykorzystywanych do leczenia.

W województwie kujawsko-pomorskim wolnych jest 512 łóżek covidowych i 55 respiratorów dla pacjentów z COVID-19 – poinformował w piątek Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. Łączna liczba łóżek covidowych w województwie wynosi 2058, z czego zajętych jest 1546. Szpitale w regionie dysponują 214 respiratorami, z których 159 jest wykorzystywanych.

Lubuskie i Łódzkie

W lubuskich szpitalach dla chorych na COVID-19 jest przygotowanych 1365 łóżek. W piątek 988 z nich było zajętych. Na 127 łóżek z respiratorami pacjentów leczono na 97 – poinformował w piątek PAP dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński.

Od początku marca w województwie roście liczba zakażeń i hospitalizacji. W tym miesiącu baza łóżek covidowych została już powiększona o 389 miejsc. "Do końca marca planowane jest utworzenie kolejnych 216, w tym 43 z respiratorami. Wówczas w regionie ponad 60 proc. dostępnych łóżek będzie przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19. Będzie to więcej niż podczas szczytu drugiej fali zakażeń z jesieni ub. roku. W przypadku znacznych wzrostów hospitalizacji mamy przygotowany scenariusz włączenia kolejnych 160 miejsc dla pacjentów covidowych" – powiedział Zieleński.

W woj. łódzkim wolnych jest 460 szpitalnych miejsc dla chorych na COVID-19. W ostatnim tygodniu decyzją wojewody zwiększono liczbę łóżek covidowych i obecnie jest ich ponad 2,7 tys. Na I poziomie leczenia, czyli tzw. izolacyjnym, na 450 miejsc zajętych jest 327 (123 wolne). Z kolei na II poziomie leczenia szpitalnego, gdzie najczęściej przyjmowani są pacjenci z COVID-19, na 2059 miejsc izolacyjno-zakaźnych zajętych jest 1775 (284 wolne). Pacjenci z koronawirusem są hospitalizowani także na oddziałach specjalistycznych – jest to tzw. III poziom zabezpieczenia. Takich specjalistycznych łóżek covidowych jest w regionie łódzkim 279, z czego 226 jest zajętych, a 53 pozostają wolne.

W Łódzkiem wolne są także 184 respiratory z 341 przygotowanych dla chorych na COVID-19. Z respiratorów korzysta 184 pacjentów.

Kolejne 28 łóżek dla pacjentów z COVID-19 będzie uruchomionych w weekend w szpitalu tymczasowym w Łodzi. W placówce, która ma 56 łóżek i 10 miejsc respiratorowych, przebywa 34 pacjentów. Szpital tymczasowy w łódzkiej hali Expo, który docelowo ma zapewnić 272 łóżka, rozpoczął działalność w poniedziałek. Na początek uruchomiono w nim 56 łóżek i 10 miejsc respiratorowych.

Małopolska i Mazowsze

W Małopolsce jest 1 112 łóżek i 49 respiratorów dla pacjentów covidowych; na 3 462 łóżka covidowych jest wolnych e zajętych jest 2 350. Spośród 343 respiratorów zajęte są 294. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita zapowiedział, że za tydzień w szpitalu tymczasowym Expo w Krakowie liczba łóżek podwoi się do dwustu. Zwiększana będzie baza miejsc, także respiratorowych, w innych lecznicach.

W piątek Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał, że na 5168 łóżek dla pacjentów z COVID-19 zajętych jest 4341. Oznacza to, że 827 jest wolnych. Jeśli chodzi o respiratory to na 496 urządzeń, 478 jest w użyciu. Wolnych jest 18 respiratorów.

W Szpitalu Narodowym w Warszawie jest 282 pacjentów na 550 fizycznie dostępnych i gotowych łóżek. Placówka dysponuje personelem medycznym niezbędnym do zapewnienia opieki dla 318 pacjentów - przekazało w piątek CSK MSWiA. Są to dane z godz. 16. Do respiratorów podłączonych jest 20 pacjentów na 26 dostępnych miejsc.

Wyczerpały się wolne miejsca w otwartym w sobotę szpitalu tymczasowym w Radomiu. Także na oddziałach covidowych w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym brakuje wolnych łóżek – poinformował PAP pełnomocnik szpitala specjalistycznego Andrzej Cieślik. W otwartym w sobotę szpitalu tymczasowym w Radomiu jest w sumie 80 łóżek, z czego 73 są zajęte. Cieślik powiedział PAP, że siedem łóżek, które teoretycznie szpital tymczasowy ma jeszcze na stanie, nie ma podłączenia do instalacji tlenowej, co uniemożliwia leczenie pacjentów z cięższym przebiegiem COVID-19.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu ma się powiększyć o 70 liczbę łóżek covidowych - taką decyzje wydał minister zdrowia w związku z niewystarczającą liczbą miejsc dla pacjentów chorych na COVID-19 w regionie radomskim.

Rekord na Podlasiu

Na rekordowym poziomie ponad 870 utrzymuje się w Podlaskiem dzienna liczba pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy przebywają w szpitalach. Zajętych jest 91 respiratorów – wynika z piątkowych danych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. W szpitalach regionu jest 1427 łóżek dla pacjentów z koronawirusem i 121 respiratorów.

Od soboty, pacjenci z COVID-19 będą mogli być przyjmowani do szpitala tymczasowego w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - poinformowano w piątek na konferencji prasowej z udziałem wojewody podlaskiego i dyrekcji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W Białymstoku, w kompleksie klinik zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Żurawiej działa już jeden szpital tymczasowy. Przyspieszono tam jesienią 2020 r. prowadzone prace budowlane i szpital przyjmuje chorych od 10 grudnia 2020 r. Jest tam teraz 100 miejsc.

W szpitalu tymczasowym w hali jest 80 miejsc dla pacjentów zakażonych koronawirusem. Jest do nich doprowadzona instalacja tlenowa. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski poinformował, że na początek będzie tu dostępnych 56 miejsc, w tym cztery respiratorowe.

Jak informuje opolski urząd wojewódzki, obecnie w regionie dla chorych zakażonych koronawirusem zarezerwowano 1082 szpitalne miejsca. Z tej liczby 617 łóżek jest już zajęte. Na 90 szpitalnych respiratorów przeznaczonych dla chorych na COVID-19, zajętych jest 51 urządzeń.

Podkarpacie i Pomorze

W szpitalach Podkarpacia są 2404 łóżka dla pacjentów z COVID-19. Zajętych pozostaje 1876 z nich – poinformował w piątek zespół prasowy wojewody podkarpackiego. Z 261 łóżek respiratorowych w regionie 215 pozostaje zajętych. W szpitalu tymczasowym przebywa 93 pacjentów. Lecznica działa w nowo wybudowanym skrzydle rzeszowskiego Szpitala MSWiA.

W pomorskich szpitalach wolnych jest 466 łóżek i 41 respiratorów dla pacjentów z COVID-19 - podały w piątek służby prasowe wojewody. Na ogólną liczbę 2050 łóżek covidowych w regionie 1584 są zajętych. W użyciu jest także 139 ze 180 respiratorów. Przez ostatnie trzy dni liczba zajętych łóżek wzrosła o 118, natomiast respiratorów - o 16.

Pomorski lekarz wojewódzki i dyrektor wydziału zdrowia w PUW dr Jerzy Karpiński powiedział w piątek PAP, że w szpitalach specjalistycznych drugiego poziomu wolnych jest 140 łóżek i 34 respiratory. "Zapadła decyzja, aby te placówki w maksymalny sposób ograniczyły działalność laryngologii i ortopedii, a lekarzy i pielęgniarki zadysponować do pracy na oddziałach covidowych. Sytuacja w naszym województwie jest bardzo dynamiczna i dramatyczna. Chorych nieustannie przybywa" - przekazał PAP Karpiński.

Dodał, że w szpitalu tymczasowym, który powstał w Centrum Kongresowo-Wystawienniczym AmberExpo w Gdańsku jest obecnie 188 łóżek.

Śląsk i Świętokrzyskie

5095 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzono ostatniej doby w woj. śląskim – podało w piątek Ministerstwo Zdrowia. Liczba łóżek dla chorych na COVID-19 to blisko 4 tys. Rozpoczął się rozruch drugiego szpitala tymczasowego w regionie – w Pyrzowicach.

"Spodziewamy się, że ten weekend i kolejny tydzień będzie bardzo trudny, jest duża mobilizacja w szpitalach i pogotowiu" – powiedziała w piątek PAP rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska. Na 653 wyjazdy zrealizowane w ostatniej dobie przez zespoły ratownictwa medycznego 397 to transport pacjentów zakażonych koronawirusem.

Według piątkowych danych Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, w szpitalach I, II i III poziomu jest obecnie 3905 łóżek przeznaczonych dla chorych na COVID-19, w tym 3141 zajętych, oraz 305 łóżek respiratorowych, z czego 277 jest zajętych.

W piątek rozpoczął się rozruch szpitala tymczasowego w Pyrzowicach, na miejsce pojechała kadra z placówki patronackiej – Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Do 404 wzrośnie natomiast liczba łóżek w szpitalu tymczasowym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, działającym od początku grudnia.

W szpitalach województwa świętokrzyskiego zajętych jest 1254 z 1503 łóżek covidowych. Jak wynika z danych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w regionie przygotowano ponadto 158 respiratorów, z czego 131 jest w użyciu.

W porównaniu do wtorku liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa wzrosła o 100, a liczba używanych respiratorów o 4. W szpitalach przygotowano dodatkowo 81 miejsc covidowych oraz sześć respiratorów. Kolejne 56 miejsc dla osób z COVID-19 ma zostać udostępnionych w szpitalu tymczasowym w Targach Kielce. Lecznica pierwszych pacjentów przyjmie w sobotę 27 marca.

Warmińsko-Mazurskie raz Zachodniopomorskie

W piątek w woj. warmińsko-mazurskim z powodu zakażenia koronawirusem hospitalizowanych jest 980 osób, 121 przebywa pod respiratorami - poinformował PAP rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek. Do respiratorów podłączonych jest 121 pacjentów, jest to poziom 73 proc.

W szpitalach w woj. zachodniopomorskim zajęte jest 977 z 1443 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 - poinformował w piątek Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Według danych przedstawionych na stronie ZUW zajęte są też 92 ze 141 respiratorów dla pacjentów covidowych.

