Kraska o nieporozumieniach w Warszawie: Na tym cierpią pacjenci

– Największe województwa w Polsce w tej chwili generują duże ilości nowych zakażeń, ale także właśnie dużo osób codziennie trafia do tych szpitali. Dlatego tak ważna jest współpraca między wojewodami, a dyrektorami szpitali, aby jednak tymi pacjentami w odpowiedni sposób się zaopiekować, żeby te miejsca były, szczególnie mówimy tu o oddziałach intensywnej terapii – podkreślał Kraska w radiowej Jedynce.

– Muszę z ubolewaniem powiedzieć, że nie we wszystkich miastach ta współpraca się układa. Przykładem jest tutaj niestety Warszawa, gdzie współpraca między wojewodą, a magistratem niestety nie układa się tak, jak byśmy chcieli. Na tym cierpią oczywiście pacjenci. Mój apel, żeby jednak odrzucić te swary polityczne. Tutaj naprawdę dobro i życie Polaków jest najważniejsze – poinformował.

Ponad 1000 więcej zajętych łóżek

Kraska poinformował również, że w ciągu doby liczba zajętych łóżek dla pacjentów covidowych zwiększyła się o ponad tysiąc.

– Myślę, że ten tydzień w dalszym ciągu pokaże nam, że jednak ten trend wzrostu nowych zakażeń będzie się utrzymywał. To widzimy już od kilkunastu dni, nasze prognozy także to wskazują, że jednak ten tydzień będzie z tymi wysokimi liczbami. Ale może to nie jest najważniejsze i aż tak bardzo mnie nie niepokoi. Niepokoją mnie niestety codzienne ilości pacjentów, którzy trafiają do polskich szpitali. Odnotowaliśmy ostatniej doby ponad 1000 zajętych więcej łóżek, przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 – mówił wiceminister zdrowia.

Kraska: Jestem troszeczkę bardziej optymistycznym człowiekiem niż Horban

Polityk odniósł się również do słów prof. Andrzeja Horbana z Polsat News, który stwierdził: "zaczynamy poważnie rozmawiać na temat, czy przygotowywać się do zamknięcia Polski". Zdaniem doradcy rządu, w tym lub następnym tygodniu przekroczymy liczbę 30 tysięcy dziennych zakażeń koronawirusem. Zastrzegł, że w takim przypadku możliwy jest całkowity lockdown, w tym zamknięcie kościołów.

– Rzeczywiście tych nowych przypadków może być bardzo dużo. Pojemność szpitali jest oczywiście ograniczona, więc jeżeli nie przerwiemy tego łańcucha zakażeń, tego łańcucha epidemiologicznego, to rzeczywiście może być poważny problem. Ja jestem troszeczkę bardziej optymistycznym człowiekiem niż pan profesor Horban. Myślę, że najbliższe dwa tygodnie będą tutaj kluczowe. Mam nadzieję, że jednak Polacy widząc te nowe ilości zakażeń będą przestrzegali obostrzeń. Ja jestem ufny zawsze w mądrość Polaków – podkreślał Kraska.

