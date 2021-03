Ziobro o decyzji niemieckiego TK: Solidarna Polska mówi o tym od dawna

Niemiecki Trybunał Konstytucyjny w Karlsruhe wstrzymał ratyfikację Funduszu Odbudowy UE, uniemożliwiając prezydentowi RFN podpisanie ustawy przyjętej przez Bundestag i Bundesrat. Powodem jest skarga konstytucyjna.

Reaguje Ziobro

Minister sprawiedliwości i lider SP Zbigniew Ziobro napisał na swoim profilu na Facebooku, że "niemiecki trybunał zwrócił uwagę na te same argumenty, o których Solidarna Polska mówi od dawna (...) Ten nowy mechanizm, co do którego umówili się przywódcy europejscy w grudniu, to jest droga do tworzenia europejskiego państwa federacyjnego".

Na grafice opublikowanej na profilu ministra napisano, że "Polacy powinni mieć możliwość wypowiedzenia się, czy chcą spłacać długi innych państw. Czy chcą, by Unia Europejska nakładała na nich podatki i czy chcą odejścia od państwa polskiego i przejścia w stronę państwa federacyjnego".

facebook

Czym jest Fundusz Odbudowy?

Fundusz Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia koronawirusa. Fundusz ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy i przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF – Recovery and Resilience Facility). W ramach tego pakietu Polska otrzyma w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy rząd ma do 2026 roku.

Czytaj też:

Głosowanie ws. Funduszu Odbudowy. Rzecznik rządu ostrzega koalicjantów