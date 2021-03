Koronawirus w Polsce. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia

Nowe przypadki zakażenia dotyczą z województw: mazowieckiego (3572), śląskiego (2812), dolnośląskiego (2110), wielkopolskiego (1892), małopolskiego (1655), łódzkiego (1290), kujawsko-pomorskiego (1181), lubelskiego (1010), pomorskiego (989), podkarpackiego (919), warmińsko-mazurskiego (786), zachodniopomorskiego (728), świętokrzyskiego (551), lubuskiego (397), podlaskiego (349), opolskiego (325). Jak przekazano, 304 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Zmarło 461 osób zakażonych koronawirusem

We wtorek resort zdrowia poinformował również, że z powodu COVID-19 zmarło 100 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 361 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem wzrosła dziś do 2 288 826, z czego 52 392 osoby zmarły.

Szczepienia przeciwko COVID-19 w Polsce

W poniedziałek wieczorem szef KPRM Michał Dworczyk poinformował za pośrednictwem Twittera, że przekroczone zostały 2 mln osób zaszczepionych dwiema dawkami szczepionki. "Zachęcamy do zapisów na konkretne terminy poprzez dostępne kanały te osoby, dla których prowadzona jest obecnie rejestracja" – napisał.

Do poniedziałkowego poranka w Polsce wykonano łącznie 5 882 581 szczepień, w tym pierwszą dawką - 3 889 970, a drugą - 1 992 611, jednak do wieczora liczby te wzrosły, a ilość podanych obydwu dawek przekroczyła 2 mln.

Do poniedziałkowego poranka zutylizowano 6 561 dawek. Do naszego kraju trafiło łącznie 6 585 080 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 6 387 340.

Dzienna liczba szczepień wyniosła ponad 31,7 tys. Po szczepieniach zgłoszono 5 362 niepożądanych odczynów.

