Prof. Legutko: Nie wiem, czy polscy piłkarze nie będą oskarżeni o rasizm

W środę polscy piłkarze rozegrali kolejny mecz w eliminacjach do mistrzostw świata w Katarze. Przeciwnikami Polaków byli reprezentanci Anglii. Przed spotkaniem w intrenecie rozgorzała dyskusja, czy polscy zawodnicy uklękną przed pierwszym gwizdkiem na znak poparcia dla ruchu Black Lives Matter. Ostatecznie zawodnicy z Polski wyrazili swoje poparcie dla walki z rasizmem w inny sposób.

Z kolei po spotkaniu część osób zaczęła zastanawiać się, czy polscy sportowcy nie zostaną oskarżeni o rasizm. W świecie sportu były bowiem przypadki, kiedy zawodnicy, którzy odmówili klęknięcia i poparcia ruchu BLM, spotykali się z ostrą krytyką. Tak było w przypadku dwóch młodych kierowców Formuły 1. Charles Leclerc i Max Verstappen, którzy jako nieliczni nie klękali przed rozpoczęciem wyścigu, musieli potem długo odpierać zarzuty o popieranie rasizmu.

Polscy zawodnicy oskarżeni o rasizm?

Do sprawy piłkarzy oraz presji, jaka była na nich wywierana w związku z gestem szacunku dla BLM (piłkarze z Anglii przed meczem z Polakami uklęknęli, co robią już od dłuższego czasu przed każdym spotkaniem) odniósł się na antenie TVP Info profesor Ryszard Legutko. Europoseł zastanawia się, czy polscy zawodnicy nie zostaną wkrótce oskarżeni o rasizm.

– Ja nie wiem czy polscy piłkarze, którzy nie przyklękli na murawie na stadionie czy też nie będą oskarżeni o rasizm – stwierdził w rozmowie z prowadzącym. – W Polsce niby tego problemu nie mamy, ale jednak cała ta nasza inteligencja postępowa i politycy próbują to jednak do Polski wprowadzać, bo to jest bardzo wygodne, to pogłębianie konfliktu polskiego i wojny polsko-polskiej – ocenił europoseł w dalszej części wypowiedzi.

Holendrzy cenzurują Dantego

Profesor nawiązał także do ostatniej decyzji Holendrów, którzy zdecydowali się ocenzurować "Boską komedię". Tłumacz tego dzieła na język niderlandzki stwierdził, że nowy przekład dzieła Dantego będzie pozbawiony wszelkich wzmianek dotyczących Mahometa. Wszystko po to, aby nie urazić licznej w kraju społeczności muzułmańskiej.

– Komunizm też miał bardzo silne poczucie wroga, ale to co dzieje się teraz to przekracza. Weźmy taki rasizm. Rasizm to już nie jest tylko to, że ktoś - biały człowiek ma pogardliwy stosunek do człowieka, który ma skórę czarną. Teraz rasizm polega na tym, że krytykuje się ludzi o czarnej skórze, którzy mają pogardliwy stosunek do ludzi o skórze białej – mówił profesor.



– Rasizm polega na tym, że np. uczy się w szkołach według klasycznego kanonu literackiego, bo klasyczne dzieła literackie są dziełami rasistowskimi, więc kto uczy np. Shakespeare’a ten jest rasistą. Ostatni przykład to jest Dante, „Boska Komedia”, która została w Holandii ocenzurowana, ponieważ zawiera treści rasistowskie – dodał.

