Premier: Potrzeba renesansu Europy, renesansu wartości

– Potrzeba renesansu Europy, renesansu wartości, o które możemy się oprzeć. Wierzę w to głęboko, że wiele zwykłych włoskich, węgierskich, polskich, ale także we wszystkich innych krajach członkowskich UE, rodzin mogłoby się pod nimi podpisać, mogłoby uznać jej jako swoje. Normalność, spokój, nie żadne rewolucje światopoglądowe, tylko praca dla dobra rodziny, państw narodowych, obrona kultury Europy, tradycyjnych europejskich wartości – mówił Mateusz Morawiecki.

"Chcemy reprezentować ludzi"

– Dzisiaj widzimy, że Europa jest rozchwiana. Widzimy, że targają nią różne sprzeczności i elity europejskie w Brukseli próbują przedstawiać UE jako projekt tych elitarnych brukselskich salonów, można tak powiedzieć. My chcemy reprezentować szerokie spektrum poglądów i chcemy reprezentować ludzi – podkreślał szef polskiego rządu.

Wspólna walka z COVID-19

Morawiecki podziękował Viktorowi Orbanowi "za zaproszenie tutaj na dyskusję o przyszłości Europy i obecnej sytuacji pandemicznej".

Premier mówił, że przywódcy państw podczas spotkanie dyskutowali o tym, "w jaki sposób można przyspieszyć programy szczepień i doprowadzić do tego, żeby w Europie było jak najwięcej szczepionek". – To jest ten najlepszy sposób, najlepsze remedium na walkę z COVID-19 – podkreślił. Poinformował, że przywódcy państw doszli podczas spotkania do "wielu wspólnych postanowień i uzgodnień".

Jako priorytet, Mateusz Morawiecki wskazał jak najszybsze zawalczenie pandemii, po to, by "od maja, czerwca, lipca Europa mogła wracać do normalności", także po to, by "szukać nowych platform porozumienia" w UE.

Jaka wizja UE?

Mówiąc o platformach porozumienia wymienił "współpracę transatlantycką NATO".

– To także pogłębiona integracja europejska w tych wymiarach, które są potrzebne, ale szanująca jednocześnie narodową suwerenność, wolność jednostek, ale również - i to przede wszystkim - szanująca rzeczywiste, prawdziwe, realne europejskie wartości, jak rodzina, godność jednostki, tradycyjne wartości, jak chrześcijaństwo, obrona tych wartości przed różnymi innymi kulturami, jeśli można tak powiedzieć, które z zewnątrz, spoza Europy, ale także z wewnątrz Europy próbują te wartości atakować – wyliczał Morawiecki.

– Spotkaliśmy się tutaj w Budapeszcie, bo wierzymy w przyszłości Europy, wierzymy w przyszłość Unii Europejskiej, wierzymy w to, że możemy budować wspólną drogę przed Europą – zadeklarował premier Polski.

