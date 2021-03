Rewolucja w europarlamencie? Spotkanie Morawiecki-Salvini-Orban

"Premier Orbán poprowadzi w czwartek trójstronny szczyt w Budapeszcie z udziałem Matteo Salviniego oraz Mateusza Morawieckiego. Temat współpracy politycznej na poziomie UE pomiędzy Fidesz, Lega Nord i PiS będzie zajmować ważne miejsce w porządku obrad" – przekazał rzecznik Viktora Orbana Zoltan Kovacs.

Przypomnijmy, że w zeszłym tygodniu doszło do spotkania Jarosława Kaczyńskiego z europosłami PiS. Celem narady było przedyskutowanie ewentualnego sojuszu z europosłami Orbana i Salviniego.

Orban ma ambitne plany

Kilka tygodni temu Viktor Orban zdecydował, że politycy Fideszu opuszczą frakcję Europejskiej Partii Ludowej.

Powodem decyzji Orbana o opuszczeniu EPP jest przyjęcie przez partię nowego regulaminu, który pozwoliłby ograniczyć prawa członkowskie europosłów Fideszu.

"Poprawki do regulaminu Grupy EPL są ewidentnie wrogim posunięciem wobec Fideszu i naszych wyborców (...). To jest antydemokratyczne, niesprawiedliwe i nie do przyjęcia. Dlatego kierownictwo Fideszu zdecydowało się natychmiast opuścić grupę PPE" – podkreśla Viktor Orban w liście skierowanym do Manfreda Webera.

„Nie pozwolimy, by nasi eurodeputowani byli uciszani i ograniczani w swoich możliwościach reprezentowania wyborców. Walka z pandemią i ratowanie życia ludzkiego pozostają naszym najważniejszym priorytetem. Dlatego też, po przyjęciu nowych zasad w Europejskiej Partii Ludowej, Fidesz postanowił ją opuścić” – przekazała z kolei wiceprzewodnicząca Fideszu, Katalin Novak.

"Rozmawiałem z Polakami"

Podczas rozmowy z węgierskim radiem premier był pytany, co teraz planuje uczynić Fidesz. Polityk zdradził, że rozmowy na temat nowych pomysłów już trwają.

– Rozmawiałem z Polakami, rozmawiałem z wielkim przyjacielem Węgier, Matteo Salvinim i innymi prawicowymi partiami włoskimi – mówił.

Polityk stwierdził, że tematem poruszanym w trakcie tych rozmów była potrzeba współpracy państw narodowych zamiast budowy europejskiego imperium.

