Jakiegoś dziwnego i strasznego znaku, co to ukazawszy się nad mrocznym niebem madziarskiej puszty, widziany był w Berlinie, w Paryżu i w Brukseli! Tymczasem w Parlamencie Europejskim wielokrotnie kolegom z „głównego nurtu” powtarzałem, żeby tak nie straszyli, bo „nieliberalna demokracja” to nie postulat, a jedynie konstatacja tego, co właśnie w Unii Europejskiej się dzieje. Nie tylko zresztą tam.