Tragiczny pożar w Bojmie. Nie żyje dwoje dzieci oraz ich ojciec

Pożar wybuchł w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ogień pojawił się na poddaszu budynku, w którym mieszczą się cztery mieszkania oraz placówka ochrony zdrowia.

Na miejsce natychmiast wezwano straż pożarną oraz karetki. Z budynku ewakuowano osiem osób, którym nic się nie stało. Poszkodowanym zapewniono schronienie – przekazała policja w rozmowie z "Tygodnikiem Siedleckim" Niestety nie udało się wszystkich uratować. Strażacy z płomieni wynieśli czteroosobową rodzinę – kobietę, mężczyznę i dwoje dzieci. Łącznie na miejscu pracowało 14 zastępów straży pożarnej. Łącznie z ogniem walczyło na miejscu około pięćdziesięciu strażaków.

Tragiczny bilans

Od razu przystąpiono do akcji ratowniczej, jednak mimo resuscytacji mężczyzna zmarł na miejscu. Do pobliskiego szpitala przewieziono 32-letnią kobietę oraz dwójkę dzieci. Kobieta znajduje się w stanie ciężkim, a lekarze nadal walczą o jej życie. Chwilę po przewiezieniu do placówki zmarła 9-letnia dziewczynka. Lekarze przez kilka godzin walczyli o życie 6-latka, lecz około południa przekazano informację o zgodnie dziecka. "Dziecko zmarło w szpitalu" – poinformowała kom. Agnieszka Świerczewska z siedleckiej policji.

Obecnie nie wiadomo, co było przyczyną tragedii. Cały czas na miejscu pożaru są prowadzone czynności, których celem jest wyjaśnienie, dlaczego doszło do pożaru. Strażacy podejrzewają, że bezpośrednim powodem pożaru było zwarcie instalacji elektrycznej.

Do tragedii doszło w miejscowości Bojmie położonej w województwie mazowieckim, w powiecie siedleckim.

