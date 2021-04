Narodowy Program Szczepień. Budka: Centralizacja rodzi gigantyczne problemy

– Apelowaliśmy o to, by NPS organizowany centralnie tu, w Warszawie, zastąpić współpracą z samorządami. Nie byłoby tego wielkiego chaosu, zamieszania i dantejskich scen, chociażby wczoraj przed Narodowym, gdyby od samego początku wykorzystać potencjał samorządowców. To samorządowcy wiedzą najlepiej i potrafią organizować tego typu akcje – ocenił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Budka odniósł się do zamieszania w punkcie szczepień w Szpitalu Narodowym, gdzie we wtorek doszło do większej niż zwykle kolejki do szczepień. Chętni do zaszczepienia czekali na zastrzyk nawet kilkadziesiąt minut.

W ocenie parlamentarzysty system szczepień powinien w większym zakresie opierać się na działaniu samorządów.

– Są takie miejsca w Polsce jak Wałbrzych, gdzie udowadniają, że system oparty o samorządy to najlepsze rozwiązanie. Dzisiaj potrzebujemy masowego systemu szczepień w kilkuset miejscach, by nie tworzyć gigantycznych problemów, które rodzą się na skutek centralizacji – powiedział przewodniczący PO.

Obowiązujące obostrzenia

Na środowej konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o przedłużeniu restrykcji co najmniej do 18 kwietnia.

Przypomnijmy, że przepisy wprowadzające obostrzenia miały początkowo funkcjonować jedynie przez 2 tygodnie. Rząd pod koniec marca zdecydował o zamknięciu wielkopowierzchniowych sklepów meblowych i budowlanych, galerii handlowych i sklepów. W placówkach handlowych i innych punktach wielkopowierzchniowych wprowadzono nowy limit osób – 1 os. na 20 mkw. (do tej pory było to 1 os. na 15 mkw.).

Od 27 marca w kościołach wprowadzono nowy limit wiernych - 1 osoba na 20 mkw. Zamknięto także salony fryzjerskie oraz kosmetyczne. Żłobki i przedszkola również zostały zamknięte (wyjątkiem będą rodziny medyków i służb, które otrzymają opiekę nad dziećmi). Wszystkie obiekty sportowe, które nie przyjmują zawodowych sportowców także zostały zamknięte.

