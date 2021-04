Rząd odmrozi usługi na świeżym powietrzu? Müller: Bierzemy to pod uwagę

Rzecznik rządu podczas rozmowy w Jedynce Polskiego Radia wyraził nadzieję, że po 18 kwietnia część obostrzeń zostanie poluzowana. – Mam nadzieję, że po 18 kwietnia choć niektóre usługi, również usługi publiczne będzie można przywrócić do funkcjonowania – powiedział Müller. – Oczywiście wszystko zależy od tego jak będzie wyglądała sytuacja epidemiczna – dodał.

Jak zaznaczał, jednym z wariantów, który jest brany pod uwagę w zakresie odmrażania są usługi na świeżym powietrzu.

– Myślę, że to za wcześnie, żeby potwierdzać tego typu informacje. Chciałbym, żeby to było możliwe, natomiast tak jak mówię, do 18 kwietnia mamy aktualne obostrzenia. Oczywiście jednym z wariantów, który jest brany pod uwagę w zakresie odmrażania, to właśnie odmrażanie tych usług na świeżym powietrzu, natomiast też doświadczenia zeszłego roku pokazują, że niestety wiele osób pomimo jasnych instrukcji, w jaki sposób zachowywać dystans pomiędzy stolikami czy w ogóle wolne stoliki, niestety wiele firm tego nie przestrzegało, więc musimy się zastanowić, w jaki sposób zrobić to w sposób bezpieczny, tak abyśmy nie odtworzyli kolejnej fali epidemii – stwierdził Piotr Müller.

Realne dane o epidemii dopiero pod koniec tygodnia

Jak zaznaczył, sytuację epidemiczną da się realnie ocenić dopiero pod koniec tego tygodnia.

– Dzisiaj będą o 10:30 podane wyniki dotyczące chociażby liczby zgonów w ostatnim czasie. One też będą miały charakter zbiorczy, za kilka dni, bo to raportowanie było nieco opóźnione, więc dopiero pod koniec tego tygodnia będzie widać realne dane i dopiero w przyszłym tygodniu dane dotyczące świąt, potencjalnych zarażeń w czasie świąt – stwierdził.

Rząd przedłuża obostrzenia

– Przedłużamy obowiązujące obostrzenia co najmniej do 18 kwietnia – mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski.

– Z jednej strony widzimy niewielki spadek dziennej liczby zachorowań, ale trzeba pamiętać, że jest to związane z okresem świątecznym. Reprezentatywne informacje pojawią się w kolejnych dniach – podkreślił Niedzielski.

Z tego powodu – jak tłumaczył polityk – okres obowiązywania obostrzeń wprowadzonych przez rząd będzie przedłużony co najmniej do 18 kwietnia.

