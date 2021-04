Macierewicz napisał do TVP ws. Smoleńska. Jest odpowiedź

"Wiadomości" TVP poinformowały w czwartek, że pismo w tej sprawie wystosował do prezesa TVP Jacka Kurskiego przewodniczący podkomisji Antoni Macierewicz.

– Informacja z ostatniej chwili: do prezesa Telewizji Polskiej wpłynęło pismo z podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego w Smoleńsku z prośbą o emisję filmowego załącznika do sprawozdania z prac komisji – poinformowała prowadząca program Danuta Holecka.

"W imieniu Podkomisji do ponownego zbadania wypadku lotniczego przekazuję filmową relację z wyników badań prac Podkomisji z prośbą o emisję w 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej w godzinach wieczornych" – czytamy w piśmie podpisanym przez Macierewicza.

TVP odpowiada na prośbę Macierewicza

W czwartek wieczorem Centrum Informacji TVP wydało komunikat, w którym przekazano, że "w związku z udostępnieniem Telewizji Polskiej przez Podkomisję ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego filmowej relacji z wyników badań prac Podkomisji, Telewizja Polska informuje, że materiał ten zostanie wyemitowany w sobotę, 10 kwietnia o godz. 20:25 w TVP1".

Podkreślono, że "Telewizja Polska jako nadawca publiczny, w sprawie tak ważnej jak wyjaśnienie przyczyn katastrofy smoleńskiej czuje się zobowiązana w pierwszej kolejności publikować materiały autoryzowane przez instytucje państwowe, w drugiej zaś – o charakterze dziennikarskim i publicystycznym".

Kiedy emisja filmu Ewy Stankiewicz?

TVP zapowiedziała również emisję filmu "Stan zagrożenia" w reżyserii Ewy Stankiewicz. Zostanie pokazany w TVP1 w niedzielę, 18 kwietnia, czyli w 11. rocznicę pogrzebu pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich.

Katastrofa smoleńska

10 kwietnia 2010 r. na lotnisku w Smoleńsku rozbił się rządowy tupolew. Zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych. Delegacja leciała do Rosji na obchody rocznicowe zbrodni katyńskiej.

Zgodnie z tzw. raportem Millera Tu-154M zahaczył lewym skrzydłem o brzozę, obrócił się i uderzył w ziemię. Z kolei według ustaleń podkomisji kierowanej przez Antoniego Macierewicza na skrzydle doszło do eksplozji.

Czytaj też:

Katastrofa smoleńska. Kolejne nagranie z nocnej narady u Tuska