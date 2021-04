Ponad 5,1 mln zaszczepionych Polaków. Rekord szczepionek w ciągu doby

Jak wynika z raportu, w sumie w całym kraju podano 7 263 426 dawek szczepionki przeciw COVID-19. Wykonano też najwięcej szczepionek w ciągu jednej doby – 244,7 tys. – wynika opublikowanego w piątek zestawienia na rządowej stronie gov.pl za ostatnią dobę.

Do Polski trafiło łącznie 8 952 050 dawek szczepionek, a do punktów szczepień dostarczono ich 7 774 610.

Po szczepionkach zanotowano 5695 niepożądanych odczynów. Zutylizowano 7769 dawek.

Szczepienia w Polsce rozpoczęto 27 grudnia ub.r. Na razie są one wykonywane trzema dopuszczonymi do obrotu unijnego preparatami firm Pfizer, Moderna i AstraZeneca.

Nowa szczepionka w Polsce

Minister pytany w piątek na konferencji prasowej, kiedy dokładnie do Polski trafią szczepionki firmy Johnson&Johnson odpowiedział, że w najbliższą środę ok. 120 tys. pierwszych sztuk powinno przyjechać do Polski. "Do końca miesiąca łącznie do Polski dotrze 300-kilkadziesiąt tysięcy sztuk tej szczepionki – przekazał Dworczyk.

Johnson&Johnson – czwarta szczepionka w UE

Preparat firmy Johnson&Johnson to czwarta szczepionka, która została zatwierdzona w UE, po preparatach firm: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Szczepionka jest już podawana w Stanach Zjednoczonych i RPA, ale została zatwierdzona również w Kanadzie.

Odpowiadając na pytanie o możliwe zmiany w harmonogramie rejestracji na szczepienia przeciw COVID-19, szef KPRM powtórzył, że rząd będzie "elastycznie dostosowywać się do sytuacji".

Jak mówił, możliwe jest z jednej strony "pewne zwolnienie", jeśli będzie zbyt wiele osób chętnych do rejestracji, a terminów w kalendarzu centralnym i szczepionek będzie zbyt mało.

Czytaj też:

Kraska: Spada liczba hospitalizacji. Zwolniło się ponad 300 łóżekCzytaj też:

"Sytuacja jest niebywała. Cały czas dzwonimy". Trzaskowski zaskoczony słowami premieraCzytaj też:

"Kompletny paraliż służby zdrowia". Prof. Filipiak: Liczba zgonów jak w Indiach