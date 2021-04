"Sytuacja jest niebywała. Cały czas dzwonimy". Trzaskowski zaskoczony słowami premiera

Prezydent stolicy odniósł się w TVN24 do zapowiedzi premiera Morawieckiego dotyczących organizacji szczepień.

– Sytuacja jest niebywała, dlatego że jeszcze w zeszłym tygodniu prowadziliśmy rozmowy z wojewodą właśnie na ten temat. Dostaliśmy pismo od wojewody z zaleceniami przygotowanymi przez KPRM z których jasno wynikało, że powinniśmy organizować te punkty, że one powinny być duże, że rząd dostarczy szczepionki na czas, natomiast dzisiaj z niedowierzaniem obejrzałem konferencję prasową premiera, z której wynikało, że będzie jeden punkt taki demonstracyjny dopiero 20 kwietnia – stwierdził Trzaskowski.

– W tej chwili przez cały czas dzwonimy, próbujemy się dowiedzieć jaka będzie rzeczywistość. My będziemy gotowi na czas, tylko pytanie jest takie, czy rządzący nam dostarczą szczepionki – dodawał.

"Chaos na każdym kroku"

Jak zaznaczył Trzaskowski, próbuje się umówić z ministrem zdrowia na przyszły tydzień.

– Mam nadzieję że to się uda, dlatego że dzisiaj to wygląda na kolejną odsłonę chaosu. Z jednej strony prosi się samorządy o pełną gotowość. My stajemy na uszach, mamy 13 punktów przygotowanych, jesteśmy w stanie rzeczywiście szczepić aż 80 tysięcy osób tygodniowo, natomiast w tej chwili mamy pytania, wątpliwości co do tego, czy te szczepionki zostaną przez rządzących dostarczone na czas – mówił w TVN24.

– Chaos widać na każdym kroku. Dlatego że i przy wprowadzaniu tych kolejnych obostrzeń i przy programie szczepionkowym. Pamiętamy co się działo 1 kwietnia. Dzisiaj wygląda na to, że chyba będziemy mieli kolejną odsłonę zamieszania. Naprawdę mam nadzieję, i mówię to bez żadnego przekąsu, że w przyszłym tygodniu uda się te sprawę wyprostować, że rządzący potwierdzą to, co napisali w listach do nas, że będą gotowi na 19 kwietnia z dostarczeniem tych szczepionek – zaznaczał.

