Morawiecki: Przekazaliśmy dodatkowe środki na punkty szczepień

– Dziś widzimy, że wirus zebrał ogromne śmiertelne żniwo, to powinno nam uzmysłowić, że skuteczna walka z nim wymaga zaszczepienia się. Rząd zdecydował się na przekazanie dodatkowych środków na stworzenie punktów szczepienia powszechnego, to jest dla nas główny kierunek walki z koronawirusem – zapowiedział podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

– Do końca kwietnia zostaną zaszczepieni wszyscy chętni do 60 roku życia. Nasza presja na Komisję Europejską ma sens. W maju dotrze do nas nawet 9 mln szczepionek, a w kwietniu już mamy potwierdzone około 5,5 mln – podkreślał Morawiecki.

– Dziś mam rozmowę z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Będę po raz kolejny rozmawiał o tym, żeby do Polski przyjechało jak najwięcej szczepionek – dodał szef rządu.

Morawiecki: Będą dodatkowe punkty szczepień

– W każdym powiecie będzie przynajmniej jeden duży punkt szczepień powszechnych. Wszystkie koszty pokryje rząd. Stworzymy nowe miejsca do szczepień. Każdy powinien mieć możliwość zaszczepienia się blisko swojego miejsca zamieszkania. To jest nasz cel – dodał premier.

Więcej szczegółów dotyczących szczepień na koronawirusa w Polsce przedstawił obecny na konferencji prasowej minister Michał Dworczyk.

– Mamy łącznie wykonać 20 mln szczepień do końca II kwartału. Wszystkie chętne osoby powinny być zaszczepione do końca sierpnia przynajmniej jedną dawką przeciw COVID-19 – mówił szef KPRM.

Jak poinformował, 12 kwietnia ruszą kolejne rejestracje dla kolejnych grup wiekowych. – 15 kwietnia uruchomimy pierwszy pilotaż dla punktów drive-thu, jeszcze w maju ruszą szczepienia w aptekach, na przełomie maja i czerwca szczepienia w zakładach pracy – dodał.

Minister Dworczyk przekazał również, że obecnie funkcjonujące punkty szczepień będą nadal pracowały.

