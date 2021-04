Bardzo duża liczba zgonów. Nowe informacje Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że nowe przypadki dotyczą województw: śląskiego (3686), mazowieckiego (3235), wielkopolskiego (2530), dolnośląskiego (2459), małopolskiego (2135), łódzkiego (1671), pomorskie (1214), kujawsko-pomorskiego (1189), lubelskiego (1172), podkarpackiego (1088), zachodniopomorskiego (1008), opolskiego (734), świętokrzyskiego (721), warmińsko-mazurskiego (702), lubuskiego (577), podlaskiego (507). Jak dodaje resort zdrowia, 228 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarły 193 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 556 osób.

Łączna liczba zakażonych koronawirusem 2 552 898 / 58 176 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

Obecne obostrzenia

Przypomnijmy, że przepisy wprowadzające obostrzenia miały początkowo funkcjonować jedynie przez 2 tygodnie – do 9 kwietnia, jednak potrwają co najmniej do 18 kwietnia. Rząd pod koniec marca zdecydował, że wszystkie obiekty sportowe zostaną zamknięte. W obecnym reżimie mogą trenować tylko zawodowi sportowcy.

Rząd zdecydował również o zamknięciu wielkopowierzchniowych sklepów meblowych i budowlanych, galerii handlowych i sklepów. W placówkach handlowych i innych punktach wielkopowierzchniowych wprowadzono nowy limit osób – 1 os. na 20 mkw. (do tej pory było to 1 os. na 15 mkw.).

Od 27 marca w kościołach wprowadzono nowy limit wiernych - 1 osoba na 20 mkw. Zamknięto także salony fryzjerskie oraz kosmetyczne. Żłobki i przedszkola również zostały zamknięte (wyjątkiem będą rodziny medyków i służb, które otrzymają opiekę nad dziećmi).

